BONINHO CONVIDOU

Katy Perry fará visita surpresa no Estrela da Casa

Cantora está no Brasil para participar do Rock in Rio na próxima sexta (20); convite foi feito pelo diretor artístico da Globo, Boninho

Kivia Souza

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 23:43

A cantora Katy Perry durante seu show no Rock in Rio 2015 no Rio de Janeiro Crédito: Shutterstock

Vai ter atração internacional no Estrela da Casa, reality musical da TV Globo. Nesta quarta-feira (18), os participantes vão ter uma surpresa com a visita da cantora americana Katy Perry. O anúncio foi feito pela apresentadora do programa, Ana Clara.

O convite foi feito pelo diretor artístico da Globo, Boninho. Katy Perry já está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio na próxima sexta (20).

"Amanhã o Estrela da Casa vai receber a visita de um dos maiores nomes da música internacional: Katy Perry! Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera", explicou a apresentadora.