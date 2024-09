TV

Boninho anuncia saída da Globo após 40 anos: 'Chegou a hora de voar solo'

Big Boss diz que decisão foi dele, após novo convite da emissora e enaltece história que fez na empresa

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 17:47

Boninho divulgou novidades do BBB 24 Crédito: Reprodução

O apresentador Boninho anunciou nesta sexta-feira (13) que está deixando a TV Globo, após 40 anos na emissora. "Chegou a hora de voar solo", escreveu ele no post de despedida.

Ele diz que aos 62 anos sente a vontade de topar "novos desafios", ainda apaixonado por fazer televisão. Ele não adianta quais os futuros planos e diz que a saída foi amigável e decisão dele, em meio a um novo convite da emissora. "Mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação. Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos!", continuou. "Não é um adeus, é um até logo".

O diretor continua destacando que a Globo faz parte de quem ele é e agradecendo a emissora e a família Marinho, além dos demais parceiros ao longo de sua história na empresa.

Finalizando, ele indica que o Big Brother Brasil e outros realities da casa devem ficar sob cuidados de Rodrigo Dourado, que já é diretor do BBB. "Só tenho orgulho e saio com a certeza que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas. E é com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo, com a certeza que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos: Dourado, escreva agora uma nova história de nosso BIG. Siga arrebentando, e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo".

A Globo confirmou a saída de Boninho no final do ano e o diretor executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo Amauri Soares agradeceu pelo trabalho dele na emissora. "Boninho tem história profissional que fala por si", diz comunicado que ele enviou para os colaboradores. "Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente", acrescentou.