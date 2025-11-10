Acesse sua conta
Fã de cantor famoso pode ser presa se chegar perto do artista após ameaças: 'Você está com os dias contados'

Cantor Leandro, do grupo KLB, tem recebido ameaças de fã

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 18:38

Cantor do grupo KLB vinha recebendo ameaças de fã
Cantor do grupo KLB vinha recebendo ameaças de fã Crédito: Reprodução | Instagram

Os fãs têm uma relação especial com seus ídolos, mas alguns perdem a noção do limite entre admiração e intimidade, o que acaba se tornando uma obsessão, por quem se admira. Uma mulher chamada Davilyn Leite Coelho terá que cumprir medidas cautelares determinadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) após ser acusada de perseguir e ameaçar o cantor Leandro, do grupo KLB, e sua esposa, a atriz Natália Guimarães.

A decisão visa garantir a segurança dos dois e de seus familiares, que já vinham relatando episódios de intimidação. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG, o processo inclui publicações, fotos e gravações que levaram o casal a solicitar proteção judicial.

Nos autos do processo, constam mensagens com conteúdo violento, como “Você está com os dias contados”, “Tua vida está no fim” e “Vim na missão de acabar com a vida de uma diaba em pele de cordeiro”.

Com base na decisão judicial, Davilyn deve manter uma distância mínima de 300 metros de todos os envolvidos, além de evitar qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, redes sociais ou mensagens. Além disso, a decisão exige que a mulher pare imediatamente com as publicações de teor ameaçador.

Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família

Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram
1 de 7
Cantor Leandro, do grupo KLB, e a família por Reprodução | Instagram

Ainda de acordo com o processo, ela teria sido vista nas proximidades da academia frequentada pela família do cantor Leandro, onde fotografou o veículo do casal e circulou pelo local de forma que gerou suspeitas.

O TJSP alertou que o descumprimento das medidas pode resultar em prisão preventiva, caso a investigada volte a se aproximar das vítimas ou repita as condutas que motivaram a ação.

