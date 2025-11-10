MEDIDA CAUTELAR

Fã de cantor famoso pode ser presa se chegar perto do artista após ameaças: ‘Você está com os dias contados’

Cantor Leandro, do grupo KLB, tem recebido ameaças de fã

10 de novembro de 2025

Os fãs têm uma relação especial com seus ídolos, mas alguns perdem a noção do limite entre admiração e intimidade, o que acaba se tornando uma obsessão, por quem se admira. Uma mulher chamada Davilyn Leite Coelho terá que cumprir medidas cautelares determinadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) após ser acusada de perseguir e ameaçar o cantor Leandro, do grupo KLB, e sua esposa, a atriz Natália Guimarães.

A decisão visa garantir a segurança dos dois e de seus familiares, que já vinham relatando episódios de intimidação. Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal iG, o processo inclui publicações, fotos e gravações que levaram o casal a solicitar proteção judicial.

Nos autos do processo, constam mensagens com conteúdo violento, como “Você está com os dias contados”, “Tua vida está no fim” e “Vim na missão de acabar com a vida de uma diaba em pele de cordeiro”.

Com base na decisão judicial, Davilyn deve manter uma distância mínima de 300 metros de todos os envolvidos, além de evitar qualquer tipo de contato, seja presencial, por telefone, redes sociais ou mensagens. Além disso, a decisão exige que a mulher pare imediatamente com as publicações de teor ameaçador.

Ainda de acordo com o processo, ela teria sido vista nas proximidades da academia frequentada pela família do cantor Leandro, onde fotografou o veículo do casal e circulou pelo local de forma que gerou suspeitas.