Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Biancardi diverte web ao mostrar ciúmes da filha com Neymar Jr.

Mavie não gostou ao ver crianças entrarem em campo com o jogador pela TV

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:06

Mavie, filha de Neymar e Bianca Biancardi, tem 2 anos
Mavie, filha de Neymar e Bianca Biancardi, tem 2 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi divertiu seus seguidores ao compartilhar um registro da filha Mavie com ciúmes de outras crianças interagindo com Neymar Jr.

Em um vídeo publicado nos stories, a menina aparece com ciúmes dos pequenos que acompanharam seu pai, o jogador Neymar Jr., na entrada de uma das partidas. Ao ver a cena pela televisão, ela se incomodou e, ao ser questionada por Bruna, foi enfática ao dizer: "Não pode!".

O registro foi compartilhado após internautas perguntarem, por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, se Mavie sentia ciúmes quando outras crianças se aproximavam do atleta. Diante da imagem do pai na TV, a menina ainda disparou: "No próximo eu vou entrar". O momento também divertiu Biancardi, que deu risada da indignação da filha.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
1 de 13
Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

Além do momento descontraído, a influenciadora aproveitou o espaço na rede social para responder a dúvidas sobre Mel, a caçula do casal. Bruna revelou ao público que a bebê já está iniciando a fase de falar e começou a pronunciar suas primeiras palavras.

Juntos desde 2021, Bruna Biancardi e Neymar Jr. assumiram publicamente o romance no final de 2022 e oficializaram a relação em 2025. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, de seu envolvimento com Amanda Kimberlly.

Leia mais

Imagem - Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

Imagem - Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond

Grazi Massafera abre o jogo sobre criação de filha com Cauã Reymond

Imagem - Virgínia foi alertada sobre traição de Vini Jr. durante jogo do Real Madrid

Virgínia foi alertada sobre traição de Vini Jr. durante jogo do Real Madrid

Tags:

Neymar Mavie Esporte Futebol Bruna Biancardi Ciúmes

Mais recentes

Imagem - Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’

Ana Hickmann abre o coração sobre o que não abre mão na rotina com o filho: ‘Minha prioridade’
Imagem - Traição? Vini Jr. e Éder Militão contrataram garotas de programa enquanto jogador estava com Virginia, diz jornalista

Traição? Vini Jr. e Éder Militão contrataram garotas de programa enquanto jogador estava com Virginia, diz jornalista
Imagem - Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026

Com clipe gravado no Maracanã, Shakira lança "Dai dai", faixa oficial do Mundial de 2026