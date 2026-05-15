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Bruna Biancardi diverte web ao mostrar ciúmes da filha com Neymar Jr.

Mavie não gostou ao ver crianças entrarem em campo com o jogador pela TV

Kamila Macedo

Publicado em 15 de maio de 2026 às 21:06

Mavie, filha de Neymar e Bianca Biancardi, tem 2 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi divertiu seus seguidores ao compartilhar um registro da filha Mavie com ciúmes de outras crianças interagindo com Neymar Jr.

Em um vídeo publicado nos stories, a menina aparece com ciúmes dos pequenos que acompanharam seu pai, o jogador Neymar Jr., na entrada de uma das partidas. Ao ver a cena pela televisão, ela se incomodou e, ao ser questionada por Bruna, foi enfática ao dizer: "Não pode!".

O registro foi compartilhado após internautas perguntarem, por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram, se Mavie sentia ciúmes quando outras crianças se aproximavam do atleta. Diante da imagem do pai na TV, a menina ainda disparou: "No próximo eu vou entrar". O momento também divertiu Biancardi, que deu risada da indignação da filha.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

Além do momento descontraído, a influenciadora aproveitou o espaço na rede social para responder a dúvidas sobre Mel, a caçula do casal. Bruna revelou ao público que a bebê já está iniciando a fase de falar e começou a pronunciar suas primeiras palavras.