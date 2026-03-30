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Ex-BBBs Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram após eliminação

Aliados no “Big Brother Brasil 26”, os ex-participantes compartilharam o momento com seguidores nesta segunda-feira (30)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:53

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se encontram pela primeira vez fora da casa do BBB 26
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se encontram pela primeira vez fora da casa do BBB 26 Crédito: Reprodução/ Instagram

Fora da casa mais vigiada do Brasil, a amizade continua. Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontraram nesta segunda-feira (30), após ambos terem sido eliminados do “Big Brother Brasil 26” em Paredões consecutivos. A dupla compartilhou o registro do encontro com seus seguidores nas redes sociais.

“Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro e estou encontrando uma pessoa que faz o quê aqui que eu não vejo… Já confesso que eu estava morrendo de saudade, olha só”, brincou Jonas ao rever o amigo na capital fluminense.

Cowboy também entrou na brincadeira: “É, gente, é muita saudade. Ele saiu lá de São Paulo correndo só para me ver. Você não aguentou uma semana? Faz menos de 24 horas que eu estou aqui fora”. Na ocasião, ele ainda comentou sobre o fim de seu confinamento, ocorrido na tarde do último domingo (29). “Eu vou pedir, produção, me leva de volta para casa”, afirmou Cowboy.

“Ah, você vai ter que me engolir. Aqui não, aqui não. Nós já estamos prontos para a próxima prova. Vamos! Quanto vai ser? Quem que vai ser? A chance de nós ganharmos é grande, hein?”, continuaram os aliados, relembrando a dinâmica do jogo no BBB 26.

Jonas foi o primeiro a deixar o programa entre os dois, em um Paredão contra Gabriela e Juliano Floss, sendo eliminado com 53,48% dos votos na terça-feira, 24 de março. Já Cowboy saiu no último domingo (29), após enfrentar Leandro Boneco e Jordana, com uma rejeição de 67,95%.

Jonas também refletiu sobre o vínculo construído durante o reality. “Já estavam com saudades da gente juntos, né? É louco pensar que em tão pouco tempo a gente construiu uma conexão de verdade, daquelas que não ficam só dentro do programa. Foram dias intensos, vivendo tudo no máximo, e dali nasceu uma amizade que eu sei que vai muito além. Tamo junto", escreveu o ex-brother.

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram
Jonas e Cowboy por Reprodução
Jonas e Cowboy por Reprodução
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Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram

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Tags:

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