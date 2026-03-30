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Lázaro Ramos revela se pretende se mudar para Salvador: 'De seis em seis meses esse plano volta'

Ator vive no Rio de Janeiro com Taís Araújo e os filhos

K Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:45

Lázaro Ramos e Taís Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @lucasramosphoto / @_ncandido / @bruzzifotos / @leografias

Trocar o Rio de Janeiro por Salvador? É uma possibilidade para Lázaro Ramos que, atualmente, reside na capital fluminense com a esposa, Taís Araújo, e os dois filhos, João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 11. A família mora em um apartamento no bairro do Flamengo, na Zona Sul, desde setembro de 2024.

No entanto, a possibilidade de se mudar para terras soteropolitanas é recorrente para o ator. “De seis em seis meses esse plano volta. Vamos ver que horas ele se concretiza”, comentou Lázaro em entrevista à “Veja Rio”.

Nascido em Salvador, o artista mantém fortes vínculos com a cidade, onde vive parte de sua família, incluindo seu pai, Ivan, de 82 anos. Ele revelou que ele e Taís já chegaram a buscar imóveis e escolas para os filhos na capital baiana. No entanto, por ora, a permanência no Rio está garantida, já que Lázaro integra o elenco de “A Nobreza do Amor”, nova produção da TV Globo.

Apartamento no Rio de Janeiro

O imóvel na Zona Sul do Rio de Janeiro foi adquirido após o casal vivenciar o espaço por dois anos. Em busca de praticidade e uma rotina mais leve, longe da manutenção complexa da residência anterior, os atores decidiram investir no local ao encontrarem uma ampla área social com luz natural abundante e pé-direito alto.

A reforma, iniciada em 2023 sob o comando do escritório Escala Arquitetura, foi acompanhada de perto pela família, que se mudou provisoriamente para o andar de cima durante as obras. O projeto incluiu a integração da cozinha com o living, a criação de um “palquinho” na varanda para contemplar a vista e a reorganização da área íntima, que agora conta com um camarim para Taís afastado dos dormitórios. Eles se mudaram para o apartamento reformado um ano depois, em 2024.

A decoração mescla brasilidade contemporânea e referências afetivas. Obras de artistas como Íldima Lima, Mario Cravo Neto, Tarsila do Amaral e Adriana Varejão compõem o ambiente junto a peças de designers nacionais e lembranças de viagens. A paleta de cores, escolhida pessoalmente pelo casal, aposta em tons terrosos, rosados e verdes.