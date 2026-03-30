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Cantor Ovelha passa por cirurgia de emergência para implante de marcapasso

Ex-participante de “A Fazenda 8” foi internado após apresentar desgaste emocional e cansaço excessivo

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:49

Cantor Ovelha
Cantor Ovelha Crédito: Reprodução/ Instagram

O cantor Ovelha, que participou da oitava edição de “A Fazenda”, passou por uma cirurgia cardíaca de emergência no último sábado (28) para o implante de um marcapasso, aparelho utilizado para monitorar e controlar os batimentos cardíacos. O artista, de 70 anos, havia sido internado com urgência na sexta-feira (27), um dia antes do procedimento.

"Nos últimos meses, o cantor enfrentava um período de intenso desgaste emocional em decorrência de questões profissionais, o que impactou significativamente sua saúde. Recentemente, passou a apresentar elevado nível de cansaço em atividades simples, motivo pelo qual vinha realizando uma bateria de exames médicos desde o fim do ano passado”, informou a nota divulgada no perfil oficial do artista nesta segunda-feira (30).

O estado de saúde de Ovelha é considerado delicado. De acordo com o comunicado, ele deverá manter atenção rigorosa à alimentação e aos níveis de estresse, além de iniciar exercícios físicos assim que houver liberação médica. "Em breve, a lenda viva da música popular brasileira retoma os compromissos artísticos e a agenda de shows. Pedimos orações e pensamentos positivos aos fãs, amigos e parentes”, finaliza a equipe.

Ademir Rodrigues de Araújo, conhecido pelo nome artístico de Ovelha, é um cantor pernambucano descoberto por Luiz Gonzaga (1912-1989), vindo a integrar a banda do Rei do Baião.

Com 18 discos lançados em sua trajetória, o cantor é dono de sucessos como “Te Amo, Que Mais Posso Dizer?”, "Sem Você Não Viverei" e "Pinta, Borda e Rola". Em 2015, ele integrou o elenco de “A Fazenda 8”, sendo o quarto eliminado da temporada em uma roça contra Carla Prata, na qual obteve 47,85% dos votos para permanecer no programa.

Cantor Ovelha

Pronunciamento da equipe do cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram
Cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram
Cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram
Cantor Ovelha com Fábio Villa Verde, Cid Guerreiro e Maurício Gasperini por Reprodução/ Instagram
Cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram
Cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram
Cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram
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Pronunciamento da equipe do cantor Ovelha por Reprodução/ Instagram

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