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3 signos precisam desacelerar e focar no bem-estar digestivo nesta semana (30 de março a 3 de abril); veja dicas

Aprenda a blindar sua energia e equilibrar a rotina física nesta segunda

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 23:23

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua em Virgem rege o sistema digestivo e os processos de filtragem do nosso corpo. Nesta segunda-feira, o seu bem-estar físico estará diretamente ligado ao seu estado emocional e à organização da sua rotina. Quando a mente está caótica, o corpo reclama através de tensões e má digestão. Por isso, hoje o autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade técnica para manter a produtividade alta. É o dia perfeito para iniciar protocolos de saúde que exijam disciplina e continuidade.

Signos como Áries, Gêmeos e Aquário devem redobrar a atenção com a ansiedade e a nutrição. O ariano pode sentir o estresse no estômago; o geminiano precisará de silêncio para recarregar; e o aquariano deve focar em beber muita água e evitar alimentos pesados. O corpo está pedindo uma "limpeza de sistema". Se você exagerou no final de semana, use esta segunda-feira para retomar o equilíbrio hídrico e apostar em alimentos naturais que facilitem a regeneração celular.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

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A prática de exercícios hoje deve ser focada na precisão e na constância. Em vez de treinos explosivos, prefira atividades que ajudem a aterrar a energia, como uma caminhada consciente ou ioga. O contato com a natureza ou mesmo cuidar de plantas em casa terá um efeito terapêutico surpreendente sobre o seu sistema nervoso. Lembre-se que Virgem gosta de rituais, crie uma rotina matinal ou noturna que te traga previsibilidade e segurança física.

Ao final do dia, não ignore os sinais de cansaço. A tensão acumulada no pescoço e na garganta pode indicar que você está carregando responsabilidades demais ou silenciando o que deveria ser dito. Alongue-se, respire profundamente e permita-se descansar sem culpa. Quando você respeita os limites da sua biologia, a sua mente responde com foco e criatividade. 

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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