3 signos precisam desacelerar e focar no bem-estar digestivo nesta semana (30 de março a 3 de abril); veja dicas

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de março de 2026 às 23:23
A Lua em Virgem rege o sistema digestivo e os processos de filtragem do nosso corpo. Nesta segunda-feira, o seu bem-estar físico estará diretamente ligado ao seu estado emocional e à organização da sua rotina. Quando a mente está caótica, o corpo reclama através de tensões e má digestão. Por isso, hoje o autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade técnica para manter a produtividade alta. É o dia perfeito para iniciar protocolos de saúde que exijam disciplina e continuidade.
Signos como Áries, Gêmeos e Aquário devem redobrar a atenção com a ansiedade e a nutrição. O ariano pode sentir o estresse no estômago; o geminiano precisará de silêncio para recarregar; e o aquariano deve focar em beber muita água e evitar alimentos pesados. O corpo está pedindo uma "limpeza de sistema". Se você exagerou no final de semana, use esta segunda-feira para retomar o equilíbrio hídrico e apostar em alimentos naturais que facilitem a regeneração celular.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
A prática de exercícios hoje deve ser focada na precisão e na constância. Em vez de treinos explosivos, prefira atividades que ajudem a aterrar a energia, como uma caminhada consciente ou ioga. O contato com a natureza ou mesmo cuidar de plantas em casa terá um efeito terapêutico surpreendente sobre o seu sistema nervoso. Lembre-se que Virgem gosta de rituais, crie uma rotina matinal ou noturna que te traga previsibilidade e segurança física.
Ao final do dia, não ignore os sinais de cansaço. A tensão acumulada no pescoço e na garganta pode indicar que você está carregando responsabilidades demais ou silenciando o que deveria ser dito. Alongue-se, respire profundamente e permita-se descansar sem culpa. Quando você respeita os limites da sua biologia, a sua mente responde com foco e criatividade.