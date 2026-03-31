ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz alerta para 3 signos nesta terça (31 de março): cuidado com decisões impulsivas

Recado espiritual indica necessidade de pensar antes de agir e evitar atitudes precipitadas

Fernanda Varela

Publicado em 31 de março de 2026 às 00:00

Saturno e signos Crédito: Imagem criada por IA

A terça-feira (31) chega com um alerta importante do Anjo da Guarda: agir sem pensar pode trazer consequências. O dia tende a ser mais intenso, com decisões rápidas e reações imediatas, o que exige mais controle emocional.

A orientação é desacelerar, refletir antes de agir e evitar conflitos desnecessários. Para três signos, o momento pede mais cautela.

Áries

Arianos podem agir no impulso e acabar se envolvendo em situações desnecessárias. O Anjo da Guarda indica atenção com reações rápidas.

O ideal será pensar antes de falar ou decidir.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Virgem

Virginianos podem tentar resolver tudo de uma vez, o que aumenta o risco de decisões precipitadas. O excesso de controle pode atrapalhar.

O dia pede mais calma e organização.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Sagitário

Sagitarianos podem sentir vontade de mudar tudo rapidamente. O impulso por ação pode levar a escolhas mal pensadas.

O recado é ir com mais calma e evitar pressa.

Decoração que é a cara de Sagitário 1 de 10

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