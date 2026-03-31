ASTROLOGIA

Áries, Gêmeos, Virgem e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (31 de março) e entram em modo ação

O dia desperta força, propósito e coragem para assumir o controle e fazer acontecer

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, 31 de março, a energia do dia impulsiona atitudes mais firmes e decisões importantes. É como se algo interno despertasse, trazendo clareza sobre o que precisa ser feito e coragem para agir sem hesitar. Para quatro signos, esse movimento funciona como um verdadeiro presente: mais confiança, direção e a sensação de que chegou a hora de assumir o protagonismo e colocar a vida em ordem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você sente como se tivesse sido chamado para agir, e não pensa duas vezes antes de entrar em movimento. Existe um senso de propósito muito forte guiando suas atitudes, e isso faz com que você aja com segurança e determinação. Você sabe exatamente o que fazer quando a oportunidade aparece.

Dica cósmica: Confie no seu instinto e não adie decisões importantes.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos: A mente se expande e você passa a pensar grande, sem espaço para dúvidas. A coragem aparece de forma inesperada, te incentivando a mudar aquilo que não vinha funcionando. É um dia poderoso para tomar decisões ousadas e acreditar mais no seu potencial.

Dica cósmica: Aproveite a confiança do momento para dar passos maiores.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem: Você consegue sair um pouco das próprias preocupações e direcionar sua energia para algo ou alguém importante. Isso traz uma sensação de propósito e reforça o seu valor. Agir com generosidade e presença faz bem não só para os outros, mas principalmente para você.

Dica cósmica: Se dedicar ao que importa fortalece quem você é.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio: Existe uma sensação de missão sendo cumprida, e você já vinha se preparando para isso. Sua postura firme inspira outras pessoas, e você assume naturalmente uma posição de liderança. É um momento de mostrar, na prática, como a persistência faz diferença.

Dica cósmica: Sua constância é o que te coloca à frente.