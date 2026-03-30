ASTROLOGIA

Cada signo tem um dia decisivo de sorte em Abril que pode transformar completamente os rumos do seu mês; descubra quando será o seu

O mês chega com energia de virada e oportunidades que não devem ser ignoradas

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

Abril começa com uma atmosfera de movimento, coragem e decisões importantes. Ao longo do mês, cada signo terá um dia específico em que a sorte se intensifica e abre caminhos inesperados. Esses momentos funcionam como pontos de virada, trazendo clareza, oportunidades e a chance real de mudar o rumo de situações que pareciam travadas. Saber quando agir pode fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries em abril: 17 de abril

Este é o seu grande momento de virada. Você sente um impulso quase impossível de ignorar para começar algo novo, algo que tem muito a ver com quem você realmente é. Mesmo que pareça arriscado, existe uma força te empurrando para frente. Confie nisso. O que começa agora tem potencial de crescer muito mais do que você imagina.

Dica cósmica: Não espere garantias para agir, o primeiro passo já muda tudo.

Touro

Dia da sorte de Touro em abril: 19 de abril

Você entra em um ciclo de clareza e segurança que não sentia há tempos. É como se finalmente conseguisse entender tudo o que viveu nos últimos anos e perceber o quanto evoluiu. Esse é um momento de reconhecimento, inclusive interno. Aproveite para valorizar sua própria trajetória.

Dica cósmica: Celebrar suas conquistas também atrai ainda mais abundância.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos em abril: 25 de abril

Uma nova fase começa de forma marcante e inesperada. Mudanças importantes podem surgir, abrindo possibilidades que antes nem passavam pela sua cabeça. Pode parecer intenso no início, mas é exatamente o tipo de transformação que te leva para onde você precisa estar.

Dica cósmica: Abrace o inesperado, ele pode ser o seu maior aliado agora.

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Câncer

Dia da sorte de Câncer em abril: 17 de abril

Você finalmente recebe reconhecimento por algo que vem construindo há um tempo. É um período em que sua imagem cresce, sua voz ganha força e oportunidades podem surgir de onde você menos espera. Não se esconda, esse é o momento de mostrar do que você é capaz.

Dica cósmica: Assuma seu valor sem medo, as pessoas já estão percebendo.

Leão

Dia da sorte de Leão em abril: 9 de abril

Uma energia de expansão toma conta da sua vida e te impulsiona a buscar algo maior. Pode envolver viagens, mudanças ou novos caminhos profissionais. Você sente que está no timing certo e, pela primeira vez em um tempo, isso fica muito claro.

Dica cósmica: Não diminua seus sonhos, eles estão mais próximos do que parecem.

Virgem

Dia da sorte de Virgem em abril: 19 de abril

Você entra em um período de crescimento que exige coragem para dizer sim ao novo. Pode ser uma oportunidade inesperada ou uma decisão que muda sua rotina completamente. O importante é entender que esse movimento já estava sendo construído há muito tempo.

Dica cósmica: Nem tudo precisa estar sob controle para dar certo.

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Libra

Dia da sorte de Libra em abril: 24 de abril

A sorte chega de forma inesperada, especialmente quando você se permite sair do roteiro. Algo que você não planejou pode acabar se tornando uma grande oportunidade. Quanto mais flexível você estiver, mais portas se abrem.

Dica cósmica: Soltar o controle pode ser exatamente o que vai te favorecer.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião em abril: 26 de abril

Você ganha clareza para tomar uma decisão importante que vinha sendo adiada. É um momento de sabedoria, em que você percebe que não precisa agir no impulso. Esperar o timing certo faz toda a diferença agora.

Dica cósmica: Nem toda urgência é real, escolha com consciência.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário em abril: 14 de abril

Uma ideia ou oportunidade pode surgir e mudar completamente sua direção. Esse é o tipo de momento em que agir rápido faz diferença, mas não por impulso, e sim por confiança no que você sente.

Dica cósmica: Pare de adiar o que você já sabe que quer começar.

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Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio em abril: 1 de abril

Você começa o mês percebendo resultados concretos de algo que vem construindo há tempo. É um momento de reconhecimento, mas também de entender que isso é só o começo de algo ainda maior.

Dica cósmica: Valorize o que já conquistou, mas não pare por aqui.

Aquário

Dia da sorte de Aquário em abril: 1 de abril

Um ciclo se encerra para que outro comece com mais leveza. Você entende o que precisa deixar para trás e isso abre espaço para novas oportunidades entrarem. Existe um senso de libertação muito forte aqui.

Dica cósmica: Desapegar é o primeiro passo para atrair algo melhor.

Peixes

Dia da sorte de Peixes em abril: 24 de abril

Você entra em uma fase de liberdade emocional e mudanças profundas na forma como vive e se relaciona. Pode envolver casa, família ou decisões pessoais importantes. Tudo aponta para uma vida mais alinhada com quem você realmente é.