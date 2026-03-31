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Sessão da Tarde exibe filme de superação de casal em meio a diagnóstico de câncer nesta terça-feira (31 de março)

Filme emocionante propõe uma reflexão sobre a vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:30

Film exibido na Sesão da Tarde mostra história de amor e superação de casal
Film exibido na Sesão da Tarde mostra história de amor e superação de casal Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (31), a Sessão da Tarde exibe uma história de superação de um casal de meia idade, em meio ao diagnóstico de câncer de mama da esposa. Em “Nosso Amor”, Joan (Lesley) e Tom (Liam Neeson) estão casados há muitos anos.

A facilidade de se relacionar vem de uma vida inteira juntos, sendo uma profundidade de amor que se expressa através da ternura e do humor. Quando Joan é diagnosticada com câncer de mama, os dois são confrontados com os desafios que podem acontecer.

'Nosso Amor'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
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Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida por volta das 15h40, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

Tags:

Sessão da Tarde

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