FILME

Sessão da Tarde exibe filme de superação de casal em meio a diagnóstico de câncer nesta terça-feira (31 de março)

Filme emocionante propõe uma reflexão sobre a vida

Felipe Sena

Publicado em 31 de março de 2026 às 08:30

Film exibido na Sesão da Tarde mostra história de amor e superação de casal Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (31), a Sessão da Tarde exibe uma história de superação de um casal de meia idade, em meio ao diagnóstico de câncer de mama da esposa. Em “Nosso Amor”, Joan (Lesley) e Tom (Liam Neeson) estão casados há muitos anos.

A facilidade de se relacionar vem de uma vida inteira juntos, sendo uma profundidade de amor que se expressa através da ternura e do humor. Quando Joan é diagnosticada com câncer de mama, os dois são confrontados com os desafios que podem acontecer.

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