AGENDA CULTURAL

Veja a programação desta terça (31) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:39

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O clima de despedida já começa a dar as caras, mas a programação do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema ainda não acabou! Chegamos ao penúltimo dia de festival (31), com a meta de ultrapassar 100 filmes exibidos até 1º de abril, com uma maratona que inclui clássicos restaurados, debates e sessões gratuitas.

Vale lembrar que, após o encerramento das sessões no Recôncavo Baiano no domingo (29), o festival continua com as exibições na Sala Walter da Silveira e no Glauber. Os ingressos custam R$ 18 (inteira), R$ 9 (meia) e o passaporte para 10 sessões sai por R$ 80.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta terça (31).

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema 1 de 3

Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

A partir das 13h



13:10 - Competitiva Baiana VI: Destaque para curtas como A cor da patroa e Maic não quer cruzar. (10 anos)

13:10 - Filmes Restaurados IX: Um é pouco, dois é bom (1970). (18 anos)

13:20 - Mostra Sara Gómez IV: Quatro documentários cubanos históricos. (10 anos)

13:30 - Panorama Brasil I: Sessão com animações e ficções, incluindo As jóias de Oxum e Buzu, o curta. (Com debate após a sessão) | Livre

A partir das 15h

14:55 - Competitiva Internacional V: Inclui o drama alemão Coração impaciente. (16 anos)

15:00 - Mostra Agnès Varda VI: As criaturas. (14 anos)

15:20 - Competitiva Baiana V: Destaque para o suspense Timidez. (12 anos)

15:50 - Filmes Restaurados IV: O clássico Eles não usam black-tie. (14 anos)

16:50 - Mostra Sara Gómez I: De certa maneira. (10 anos)

17:30 - Competitiva Internacional VI: Documentários e dramas da Espanha, França e Singapura. (Com debate após a sessão) | 12 anos

17:40 - Competitiva Baiana I: O premiado Afrolatinas: mulheres negras em movimentos. (14 anos)

A partir das 18h

18:10 - Filmes Restaurados VI: Meteorango kid: herói intergalático. (14 anos)

18:20 - Panorama Brasil VIII: Quatro produções baianas inéditas. (Com debate após a sessão) | 14 anos

19:50 - Competitiva Nacional VIII: Inclui o drama Dolores. (Com debate após a sessão) | 14 anos

19:55 - Competitiva Baiana IX: Xingu à margem e A cachoeira. (Com debate após a sessão) | Livre

20:40 - Mostra Agnès Varda IV: Kung-fu master!. (14 anos)

20:45 - Filmes Restaurados VIII: A mulher de todos (1969). (18 anos)

Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

Para quem busca produções de qualidade sem custo, a Sala Walter da Silveira tem exibições gratuitas:

15:00 - Competitiva Nacional V: Caldeirão, Restauro e Espelho cigano. (12 anos)

17:10 - Competitiva Nacional VI: Zizi, Samba infinito e Cais. (Livre)

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.

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