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Veja a programação desta terça (31) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:39

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema Crédito: Divulgação

O clima de despedida já começa a dar as caras, mas a programação do XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema ainda não acabou! Chegamos ao penúltimo dia de festival (31), com a meta de ultrapassar 100 filmes exibidos até 1º de abril, com uma maratona que inclui clássicos restaurados, debates e sessões gratuitas.

Vale lembrar que, após o encerramento das sessões no Recôncavo Baiano no domingo (29), o festival continua com as exibições na Sala Walter da Silveira e no Glauber. Os ingressos custam R$ 18 (inteira), R$ 9 (meia) e o passaporte para 10 sessões sai por R$ 80.

Para você se organizar e não perder nada, separamos o que rola nas salas de exibição nesta terça (31). 

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
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XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

  • Salvador: O que assistir no Cine Glauber Rocha

  • A partir das 13h

  • 13:10 - Competitiva Baiana VI: Destaque para curtas como A cor da patroa e Maic não quer cruzar. (10 anos)

13:10 - Filmes Restaurados IX: Um é pouco, dois é bom (1970). (18 anos)

13:20 - Mostra Sara Gómez IV: Quatro documentários cubanos históricos. (10 anos)

13:30 - Panorama Brasil I: Sessão com animações e ficções, incluindo As jóias de Oxum e Buzu, o curta. (Com debate após a sessão) | Livre

  • A partir das 15h

  • 14:55 - Competitiva Internacional V: Inclui o drama alemão Coração impaciente. (16 anos)

15:00 - Mostra Agnès Varda VI: As criaturas. (14 anos)

15:20 - Competitiva Baiana V: Destaque para o suspense Timidez. (12 anos)

15:50 - Filmes Restaurados IV: O clássico Eles não usam black-tie. (14 anos)

16:50 - Mostra Sara Gómez I: De certa maneira. (10 anos)

17:30 - Competitiva Internacional VI: Documentários e dramas da Espanha, França e Singapura. (Com debate após a sessão) | 12 anos

17:40 - Competitiva Baiana I: O premiado Afrolatinas: mulheres negras em movimentos. (14 anos)

  • A partir das 18h

  • 18:10 - Filmes Restaurados VI: Meteorango kid: herói intergalático. (14 anos)

18:20 - Panorama Brasil VIII: Quatro produções baianas inéditas. (Com debate após a sessão) | 14 anos

19:50 - Competitiva Nacional VIII: Inclui o drama Dolores. (Com debate após a sessão) | 14 anos

19:55 - Competitiva Baiana IX: Xingu à margem e A cachoeira. (Com debate após a sessão) | Livre

20:40 - Mostra Agnès Varda IV: Kung-fu master!. (14 anos)

20:45 - Filmes Restaurados VIII: A mulher de todos (1969). (18 anos)

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja a programação desta quinta (26) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Veja a programação desta sexta (27) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Veja a programação deste sábado (28) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Veja a programação deste domingo (29) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Veja a programação desta segunda (30) do XXI Panorama Coisa de Cinema

  • Salvador: O que assistir na Sala Walter da Silveira

Para quem busca produções de qualidade sem custo, a Sala Walter da Silveira tem exibições gratuitas:

  • 15:00 - Competitiva Nacional V: Caldeirão, Restauro e Espelho cigano. (12 anos)

  • 17:10 - Competitiva Nacional VI: Zizi, Samba infinito e Cais. (Livre)

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

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Tags:

Cinema Filmes Cine Glauber Rocha Panorama Internacional Coisa de Cinema Sala Walter da Silveira Cine Theatro Cachoeirano

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