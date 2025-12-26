Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'

O sucesso do hit gerou curiosidade sobre a fragrância da marca WePink, e em Salvador já dá para testar o perfume antes de comprar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:12

WePink é a marca de Virginia
WePink é a marca de Virginia Crédito: Reprodução

A música Alô Virgínia virou um fenômeno nas redes e, junto com o hit, pipocou o interesse pelo famoso 'body splash de vanilla (baunilha)' da WePink, marca criada pela influenciadora Virginia Fonseca que conquistou jovens com cosméticos e perfumes, especialmente fragrâncias doces e envolventes.

O body splash de vanilla ganhou ainda mais visibilidade nas redes sociais e associações com o hit, fazendo com que fãs queiram sentir a fragrância antes mesmo de adicionar à rotina de perfumes.

Leia mais

Imagem - Quem é o Grupo Chocolate? Banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

Quem é o Grupo Chocolate? Banda de pagode por trás do hit 'Alô, Virginia'

Imagem - Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Que time! Virgínia curte Natal ao lado de Éder Militão, Carlinhos Maia e outros famosos

Imagem - Vini Jr. fica derretido com nova dança de Virginia; veja vídeo

Vini Jr. fica derretido com nova dança de Virginia; veja vídeo

Uma opção para quem quer cheirar a fragrância antes de comprar é aproveitar quiosques e espaços de teste. Em Salvador há quiosques da WePink no Salvador Shopping (L1), Shopping da Bahia (3º piso) e Shopping Bela Vista (L1), além do Parque Shopping Bahia (L1), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. Há ainda unidades no Shopping Boulevard (Feira de Santana) e Shopping Conquista Sul (Vitória da Conquista), no interior baiano.

Nos quiosques é possível experimentar diferentes versões do body splash e escolher a que mais agrada no olfato antes de fechar a compra. Testar ao vivo é um jeito garantido de saber se a fragrância combina com seu estilo. Depois de experimentar, muitos consumidores preferem comprar online pelos preços e promoções disponíveis, com envio direto para casa.

Veja os body splashes de vanilla mais populares da WePink:

Body Splashes de Vanilla da marca WePink, de Virginia

Body Splash Vanilla Soft Desodorante Colônia 200ml – WePink: fragrância suave com notas de jasmim e lírio-do-vale, combinada com baunilha. por Reprodução
WePink Body Splash Vanilla Hug Desodorante Colônia 200ml: aroma doce e aconchegante, com notas de baunilha, casual e fácil de usar no dia a dia. por Reprodução
WePink Body Splash Vanilla Hope Desodorante Colônia 200ml: versão com toque leve e agradável, ótima para presentear. por Reprodução
WePink Body Splash Vanilla Wish Colônia 200ml: versão com notas florais doces, ideal para quem quer um vanilla mais marcante. por Reprodução
Body Splash Vanilla Cuddle Desodorante Colônia 200ml – WePink: opção floral ambarada com baunilha, notas de tangerina e jasmim. por Reprodução
Body Splash Vanilla Dream Desodorante Colônia 200ml – WePink: fragrância doce com notas cremosas de baunilha e toque leve floral, equilibrada para quem busca aroma doce sem exageros. por Reprodução
Body Splash Vanilla Muse Desodorante Colônia 200ml – WePink: fragrância doce e envolvente, com baunilha cremosa e toque levemente caramelizado, ideal para quem gosta de perfumes gourmand e aconchegantes. por Reprodução
1 de 7
Body Splash Vanilla Soft Desodorante Colônia 200ml – WePink: fragrância suave com notas de jasmim e lírio-do-vale, combinada com baunilha. por Reprodução

Tags:

Virginia Body Splash

Mais recentes

Imagem - Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'

Turista faz comentário polêmico e é rebatido por apresentador da TV Bahia: 'Perdeu a chance de ficar calado'
Imagem - Touro, prepare-se: 2026 transforma seus relacionamentos, finanças e rotina; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Touro, prepare-se: 2026 transforma seus relacionamentos, finanças e rotina; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
Imagem - Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

Como é a casa histórica de Regina Casé no coração do Santo Antônio Além do Carmo

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois
02

Morre Mãe Carmen do Gantois, ialorixá do Terreiro do Gantois

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
03

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)
04

Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)