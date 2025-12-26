CHEIROSA

Veja onde comprar o 'body splash de vanilla' que virou sensação da música 'Alô, Virginia'

O sucesso do hit gerou curiosidade sobre a fragrância da marca WePink, e em Salvador já dá para testar o perfume antes de comprar

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 11:12

WePink é a marca de Virginia Crédito: Reprodução

A música Alô Virgínia virou um fenômeno nas redes e, junto com o hit, pipocou o interesse pelo famoso 'body splash de vanilla (baunilha)' da WePink, marca criada pela influenciadora Virginia Fonseca que conquistou jovens com cosméticos e perfumes, especialmente fragrâncias doces e envolventes.

O body splash de vanilla ganhou ainda mais visibilidade nas redes sociais e associações com o hit, fazendo com que fãs queiram sentir a fragrância antes mesmo de adicionar à rotina de perfumes.

Uma opção para quem quer cheirar a fragrância antes de comprar é aproveitar quiosques e espaços de teste. Em Salvador há quiosques da WePink no Salvador Shopping (L1), Shopping da Bahia (3º piso) e Shopping Bela Vista (L1), além do Parque Shopping Bahia (L1), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. Há ainda unidades no Shopping Boulevard (Feira de Santana) e Shopping Conquista Sul (Vitória da Conquista), no interior baiano.

Nos quiosques é possível experimentar diferentes versões do body splash e escolher a que mais agrada no olfato antes de fechar a compra. Testar ao vivo é um jeito garantido de saber se a fragrância combina com seu estilo. Depois de experimentar, muitos consumidores preferem comprar online pelos preços e promoções disponíveis, com envio direto para casa.

Veja os body splashes de vanilla mais populares da WePink: