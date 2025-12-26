Acesse sua conta
Macaulay Culkin revela por que se afastou da atuação após Esqueceram de Mim e compara fama a pasta de dente

Ator diz que solidão na infância e perda de uma vida comum pesaram na decisão de desacelerar a carreira em Hollywood

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:06

Macaulay Culkin
Macaulay Culkin Crédito: Reprodução

Macaulay Culkin explicou o verdadeiro motivo que o levou a se afastar da atuação logo após o sucesso mundial de Esqueceram de Mim, um dos filmes natalinos mais populares da história. Em entrevista recente ao podcast Mythical Kitchen, o ator afirmou que a solidão vivida ainda criança e o desejo de ter uma vida normal foram decisivos para reduzir o ritmo de trabalho.

Culkin tinha apenas 10 anos quando estrelou o primeiro filme da franquia e 12 na continuação, Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York. Enquanto muitos esperavam que ele emendasse um projeto no outro, o ator contou que sentia falta de conviver com pessoas da própria idade.

“O que eu queria era estar com pessoas da minha idade. Você tem que lembrar: muita coisa que eu fiz quando era criança… eu não trabalhava em elenco. Era só eu”, afirmou. Ao rever o longa, Culkin disse que a sensação era de isolamento extremo. “Assisto a ‘Esqueceram de Mim’ e penso: ‘Meu Deus, eu estou em Náufrago, só que ele tinha uma bola de vôlei para conversar’”, comparou, citando o filme estrelado por Tom Hanks.

Ele também comentou a percepção do público sobre o trabalho com outros atores. “As pessoas dizem: ‘Ah, como foi trabalhar com o Joe Pesci?’ E eu digo: ‘Você viu o filme?’ A gente faz talvez duas cenas juntos. E depois sou eu, numa casa, sozinho, praticamente sozinho em casa”, disse, ao falar sobre a atuação ao lado de Joe Pesci.

O afastamento não aconteceu de forma abrupta. Culkin ainda participou de produções como Riquinho, antes de se afastar por um longo período e retornar apenas em Party Monster. Segundo ele, a decisão também envolvia o desejo de viver experiências comuns da adolescência. “Eu queria sair, queria namorar garotas, queria andar com pessoas da minha idade. Queria, sabe, ir a uma festa”, contou. “Você não faz ideia de quantos bar mitzvahs eu perdi.”

Outro ponto central foi o peso da fama. Culkin comparou a exposição a um tubo de pasta de dente. “Não dá para voltar atrás, não dá para colocar a pasta de volta no tubo”, afirmou, ao explicar como a falta de privacidade influenciou sua escolha.

O ator ainda ressaltou que nunca teve o objetivo de se tornar famoso. “Para mim, simplesmente aconteceu. Eu não ficava puxando a manga dos meus pais dizendo: ‘Mamãe, papai, eu quero ser famoso. Quero fazer filmes’. Eu simplesmente comecei a fazer, era bom nisso e continuava sendo chamado”, finalizou.

