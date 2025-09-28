Acesse sua conta
Quem é Marcela Tomaszewski, a modelo que vive romance com Dado Dolabella

Miss Gramado 2025, empresária e poliglota, ela já desfilou em Londres e estudou moda em uma das escolas mais prestigiadas da Europa

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 14:15

Marcela Tomaszewskil
Marcela Tomaszewskil Crédito: Reprodução

Marcela Tomaszewski, de 27 anos, deixou o posto de “loira misteriosa” para ganhar destaque nas manchetes após ser apontada como a nova companhia de Dado Dolabella. A modelo e empresária foi vista ao lado do ator em Brasília, no Rio de Janeiro e durante uma viagem à Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Para quem não conhece, Marcela construiu sua trajetória no universo fashion. Em 2025, foi coroada Miss Gramado, título que a projetou em concursos de beleza e ajudou a consolidar seu espaço no cenário nacional. Antes disso, já havia vivido experiências internacionais: desfilou em Londres e estudou Fashion Design no Instituto Marangoni, na Itália, uma das escolas mais renomadas da moda mundial.

Além de modelo, Marcela é atriz, estilista e empresária. Ela fundou a marca de biquínis Jae Beachwear, que leva sua assinatura e reflete seu estilo ligado à moda praia. Nas redes sociais, compartilha ensaios, viagens e lifestyle, exibindo o lado cosmopolita de quem circula com naturalidade pelo universo fashion.

Natural do Rio Grande do Sul, fala português, inglês, espanhol e ainda tem conhecimento em italiano. Essa bagagem internacional se soma à experiência em passarelas europeias e ajuda a reforçar sua imagem de mulher versátil e conectada.

Mesmo após ganhar os holofotes com Dado Dolabella, Marcela prefere manter a vida privada em silêncio. Até agora, não publicou fotos ao lado do ator em seu perfil oficial. Dado, por sua vez, apenas comentou que está focado em saúde, boas energias e novos projetos, sem confirmar o namoro.

Tags:

Wanessa Camargo Wanessa Dado Dolabella Marcela Tomaszewski

