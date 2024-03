EUNÁPOLIS

Homem salva mãe de afogamento e desaparece nas águas de rio na Bahia

Um homem de 30 anos desapareceu no Rio Buranhém, em Eunápolis, no Sul da Bahia, na tarde do domingo (16). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Wesley Oliveira Miranda salvou a mãe que se afogava, mas acabou sumindo na água.