Ilustradora indígena da Bahia ganha prêmio ‘Sim à Igualdade Racial’

A ilustradora indígena Yacunã Tuxá, do povo “Tuxá Mãe”, localizado às margens do Rio São Francisco, foi a vencedora da categoria Arte em Movimento, no pilar Cultura, da 7ª Edição do Prêmio “Sim à Igualdade Racial”, que aconteceu neste domingo (26), com transmissão pelo YouTube e com direito a especial na TV Globo.