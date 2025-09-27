Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nordeste pode ganhar aeroporto internacional de alta tecnologia para impulsionar turismo e economia

O aeroporto será referência mundial em inovação e sustentabilidade

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:01

PAeroporto
PAeroporto Crédito: Divulgação

O Nordeste brasileiro pode receber um novo aeroporto internacional de grande porte e tecnologia avançada, que promete transformar a conectividade aérea e o turismo na região. O projeto foi anunciado durante o Fórum Turismo e Investimentos | Brasil 360°, realizado em São Paulo no dia 16 de setembro, com apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).

O governador da Paraíba, João Azevedo, já demonstrou interesse em sediar o terminal, ressaltando as vantagens econômicas e fiscais do estado, além do Polo Turístico Cabo Branco, que reúne parques temáticos, hotéis e atrações culturais.

O aeroporto será referência mundial em inovação e sustentabilidade, com parte da operação automatizada por robôs, segundo o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili. O diretor de Turismo Sustentável do CAF, Oscar Rueda García, destacou a importância da conectividade aérea para o crescimento do turismo e apontou o novo aeroporto como um hub estratégico para integrar rotas internacionais e domésticas.

O projeto pode contar com incentivos do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), criado pelo governo federal para fomentar voos diretos e campanhas promocionais, além de estimular o turismo regional e a economia local.

A tramitação do Projeto de Lei nº 4.392/2023, que permite empresas aéreas estrangeiras operarem voos domésticos, pode acelerar a viabilidade do aeroporto, ampliando a oferta e a competitividade no setor.

De acordo com Marcos Jorge, CEO da RTSC, organizadora do fórum, o aeroporto é estratégico para atrair investimentos e descentralizar o desenvolvimento econômico no Nordeste.

O crescimento do transporte aéreo no Brasil reforça a urgência do investimento. Dados da Anac indicam que agosto de 2025 registrou recorde histórico com 11,2 milhões de passageiros transportados, entre voos domésticos e internacionais. Para Marina Figueiredo, presidente da Braztoa, é fundamental ampliar a infraestrutura para acompanhar a demanda e abrir novos destinos turísticos.

Leia mais matérias no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário
Imagem - Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é
Imagem - Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio

Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua