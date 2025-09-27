Nordeste pode ganhar aeroporto internacional de alta tecnologia para impulsionar turismo e economia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:01
O Nordeste brasileiro pode receber um novo aeroporto internacional de grande porte e tecnologia avançada, que promete transformar a conectividade aérea e o turismo na região. O projeto foi anunciado durante o Fórum Turismo e Investimentos | Brasil 360°, realizado em São Paulo no dia 16 de setembro, com apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF).
O governador da Paraíba, João Azevedo, já demonstrou interesse em sediar o terminal, ressaltando as vantagens econômicas e fiscais do estado, além do Polo Turístico Cabo Branco, que reúne parques temáticos, hotéis e atrações culturais.
O aeroporto será referência mundial em inovação e sustentabilidade, com parte da operação automatizada por robôs, segundo o secretário-geral da ONU Turismo, Zurab Pololikashvili. O diretor de Turismo Sustentável do CAF, Oscar Rueda García, destacou a importância da conectividade aérea para o crescimento do turismo e apontou o novo aeroporto como um hub estratégico para integrar rotas internacionais e domésticas.
O projeto pode contar com incentivos do Programa de Aceleração do Turismo Internacional (Pati), criado pelo governo federal para fomentar voos diretos e campanhas promocionais, além de estimular o turismo regional e a economia local.
A tramitação do Projeto de Lei nº 4.392/2023, que permite empresas aéreas estrangeiras operarem voos domésticos, pode acelerar a viabilidade do aeroporto, ampliando a oferta e a competitividade no setor.
De acordo com Marcos Jorge, CEO da RTSC, organizadora do fórum, o aeroporto é estratégico para atrair investimentos e descentralizar o desenvolvimento econômico no Nordeste.
O crescimento do transporte aéreo no Brasil reforça a urgência do investimento. Dados da Anac indicam que agosto de 2025 registrou recorde histórico com 11,2 milhões de passageiros transportados, entre voos domésticos e internacionais. Para Marina Figueiredo, presidente da Braztoa, é fundamental ampliar a infraestrutura para acompanhar a demanda e abrir novos destinos turísticos.