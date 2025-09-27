Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio

Um guarda civil metropolitano, de folga, ouviu os gritos, viu o assalto em andamento pela janela e resolveu intervir

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10:39

Houve troca de tiros
Houve troca de tiros Crédito: Reprodução

Um assalto na tarde de quinta-feira, 25, terminou em troca de tiros em um condomínio localizado na Avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Dois homens armados, em uma motocicleta, anunciaram o assalto contra um casal, que estava do lado de fora do prédio.

Um guarda civil metropolitano, de folga, ouviu os gritos, viu o assalto em andamento pela janela e resolveu intervir.

Na versão do GCM, os bandidos o avistaram, apontaram a arma para cima e efetuaram os disparos na direção do agente. Da janela, o guarda revidou com alguns tiros.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir com os celulares das vítimas.

A SSP-SP afirma que a Polícia Civil investiga a ocorrência para localizar os criminosos. O caso foi registrado como roubo no 69º DP (Teotônio Vilela).

Mais recentes

Imagem - Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário
Imagem - Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é
Imagem - 'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua