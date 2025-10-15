CRIME

Vereador baiano sofre tentativa de homicídio após atender porta para suspeito

Fábio Maia (PSDB) foi atacado por um homem que bateu na porta da residência dele

Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:38

Parlamentar conseguiu fugir dos disparos Crédito: Reprodução/TV Bahia

O vereador Fabio Maia, do município de Macururé, no interior da Bahia, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da terça-feira (14). Segundo o legislador, ele foi atacado por um suspeito que bateu no portão da residência dele.

Ao sair para abrir o portão, o vereador foi surpreendido por um bandido que atirou contra ele. Maia conseguiu fechar a porta a tempo e evitou ser atingido pelos tiros. O criminoso ainda teria tentado forçar a fechadura para entrar na casa de Maia, segundo a TV Bahia.

Maia não ficou ferido. Policiais militares foram até o local e fizeram buscas pelo o autor dos disparos, mas nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. “Diligências são realizadas no sentido de esclarecer os fatos”.