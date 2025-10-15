Vereador baiano sofre tentativa de homicídio após atender porta para suspeito

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:38
O vereador Fabio Maia, do município de Macururé, no interior da Bahia, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da terça-feira (14). Segundo o legislador, ele foi atacado por um suspeito que bateu no portão da residência dele.
Ao sair para abrir o portão, o vereador foi surpreendido por um bandido que atirou contra ele. Maia conseguiu fechar a porta a tempo e evitou ser atingido pelos tiros. O criminoso ainda teria tentado forçar a fechadura para entrar na casa de Maia, segundo a TV Bahia.
Maia não ficou ferido. Policiais militares foram até o local e fizeram buscas pelo o autor dos disparos, mas nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. “Diligências são realizadas no sentido de esclarecer os fatos”.
Fábio Maia é filiado ao PSDB e está no quarto mandato como vereador pela cidade de Macururé. Ele foi presidente da Câmara dos Vereadores do município por dois mandatos. O legislador também advogado.