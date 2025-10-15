Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vereador baiano sofre tentativa de homicídio após atender porta para suspeito

Fábio Maia (PSDB) foi atacado por um homem que bateu na porta da residência dele

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:38

Parlamentar conseguiu fugir dos disparos
Parlamentar conseguiu fugir dos disparos Crédito: Reprodução/TV Bahia

vereador Fabio Maia, do município de Macururé, no interior da Bahia, sofreu uma tentativa de homicídio na noite da terça-feira (14). Segundo o legislador, ele foi atacado por um suspeito que bateu no portão da residência dele.

Ao sair para abrir o portão, o vereador foi surpreendido por um bandido que atirou contra ele. Maia conseguiu fechar a porta a tempo e evitou ser atingido pelos tiros. O criminoso ainda teria tentado forçar a fechadura para entrar na casa de Maia, segundo a TV Bahia.

Leia mais

Imagem - Ex-auditor da máfia do ISS que forjou a própria morte é preso na Bahia

Ex-auditor da máfia do ISS que forjou a própria morte é preso na Bahia

Imagem - Subtenente do Corpo de Bombeiros é sequestrada em Lauro de Freitas

Subtenente do Corpo de Bombeiros é sequestrada em Lauro de Freitas

Imagem - Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Maia não ficou ferido. Policiais militares foram até o local e fizeram buscas pelo o autor dos disparos, mas nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. “Diligências são realizadas no sentido de esclarecer os fatos”.

Fábio Maia é filiado ao PSDB e está no quarto mandato como vereador pela cidade de Macururé. Ele foi presidente da Câmara dos Vereadores do município por dois mandatos. O legislador também advogado.

Mais recentes

Imagem - Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano

Suspeita de tráfico é presa durante visita íntima ao companheiro em presídio baiano
Imagem - Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia

Suspeita de matar guarda municipal em festa com garotas de programa é presa na Bahia
Imagem - Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

Leilão da Transalvador tem Ford Ka a partir de R$ 5 mil e motos de R$ 200

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos