VIOLÊNCIA

Subtenente do Corpo de Bombeiros é sequestrada em Lauro de Freitas

Dois suspeitos foram presos na Região Metropolitana de Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:50

Suspeitos foram localizados em Candeias e material foi apreendido Crédito: Divulgação

Uma subtenente do Corpo de Bombeiros foi vítima de assalto e sequestro relâmpago na manhã desta quarta-feira (15), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ela estava próxima ao Hospital Menandro de Farias, na Estrada do Coco, quando foi abordada pelos criminosos.

A vítima foi sequestrada e teve o carro conduzido por um dos suspeitos. Ela foi liberada pelos sequestradores no bairro de Capelão, também em Lauro de Freitas. Os homens roubaram celular e outros pertences da subtenente.

A Polícia Militar foi acionada e localizou os dois suspeitos no município de Candeias, em posse do veículo utilizado no crime e de uma pistola. Eles foram autuados na Central de Flagrantes da Região Metropolitana (Cenflag/RMS) pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação.