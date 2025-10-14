Acesse sua conta
Dono de loja na Bahia é preso por vender joias roubadas

Operação foi realizada nesta terça-feira (14) em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:52

Objetos foram furtados por funcionária da vítima
Objetos foram furtados por funcionária da vítima Crédito: Divulgação

O dono de uma joalheria localizada no centro de Vitória da Conquista, na Bahia, foi preso nesta terça-feira (14) acusado de receptação. Investigações apontam que ele comprava joias roubadas através de uma mulher que, por sua vez, furtava os itens da casa da patroa. 

O casal foi preso em flagrante, suspeito de envolvimento no furto e na receptação dos objetos. A mulher, de 36 anos, que trabalhava como funcionária doméstica da vítima, foi localizada no bairro Recreio. O homem foi preso na joalheria, enquanto trabalhava. As investigações tiveram início após o registro do boletim de ocorrência, quando os policiais passaram a suspeitar da funcionária da residência.

A mulher confessou ter furtado joias ao longo dos últimos 30 dias. Durante a análise do celular da autora, foram encontrados comprovantes de transferências via Pix realizadas pelo dono da loja, a partir da conta jurídica da empresa dele. O homem também confessou ter comprado as peças por valores abaixo do mercado.

Entre os materiais apreendidos estão correntes, pingentes e outras joias em ouro, além de dois celulares que serão encaminhados à perícia.Os objetos recuperados serão devolvidos à vítima. A investigação continua para localizar outras peças furtadas.

