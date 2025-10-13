INTERIOR

Prefeitura de cidade na Bahia alerta para golpe de até R$ 15 mil

Cobranças indevidas são encaminhadas a moradores por e-mail

Maysa Polcri

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:52

Prefeitura de Itabuna alerta para golpes Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Itabuna, no sul da Bahia, emitiu um alerta a moradores para um golpe de falsa cobrança que vem sendo enviado para comerciantes da cidade por e-mail. De acordo com o município, o nome de uma empresa de assessoria contábil tem sido utilizado para cobrar o pagamento de taxas que variam entre R$ 248,79 e R$ 15 mil.

Os comunicados falsos são enviados com o título “Notificação de Pendências; Regularização Urgente do Alvará Sanitário”. Na mensagem, os golpistas colocam o CNPJ, razão social, valor da taxa de inspeção sanitária, prazo final de regularização e multa. Os comerciantes passam a acreditar que estão inadimplentes com o Departamento de Vigilância em Saúde do município.

Para evitar que os moradores sejam enganados, a prefeitura presta, a partir desta segunda-feira (13), atendimento individualizado, com data e hora marcada, para o esclarecimento de dúvidas relacionadas à emissão ou renovação do alvará sanitário aos contribuintes e comerciantes que por acaso tenham alguma pendência.

O atendimento é presencial no Departamento de Vigilância Sanitária (VISA) da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Rui Barbosa, 934. O plantão ficará disponível até sexta-feira (17).