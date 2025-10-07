TECNOLOGIA

Truque simples com o celular pode impedir que você caia em golpes na hora de pagar boletos

Exemplos de ferramentas digitais que funcionam em múltiplas moedas

Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 07:00

Crédito: (Banco de Imagens)

Os smartphones ultrapassaram seu uso tradicional e se tornaram ferramentas indispensáveis na verificação de notas falsas. Graças às câmeras de alta qualidade e a aplicativos desenvolvidos especialmente para essa finalidade, os celulares estão contribuindo de forma relevante para a segurança financeira de milhões de pessoas. Este artigo destaca como esses recursos móveis auxiliam na prevenção contra a falsificação de cédulas.

Diante do aumento da circulação de dinheiro falso em diversas regiões, a busca por soluções práticas e acessíveis tornou-se essencial. Nesse cenário, os aplicativos de detecção surgem como uma alternativa confiável, permitindo identificar irregularidades em poucos segundos com o simples uso da câmera do celular.

Como funciona a análise feita pelo smartphone

O processo de verificação se baseia na captura da imagem da cédula pelo celular. A foto é analisada por um aplicativo que compara a nota com modelos originais armazenados em um banco de dados, avaliando características como marcas de segurança, hologramas, tonalidades de cor e detalhes de textura.

Para aumentar a precisão, muitos aplicativos incorporam inteligência artificial, capaz de identificar padrões exclusivos de cada moeda. O bom desempenho, entretanto, depende da qualidade da câmera e da atualização constante do software.

Principais aplicativos e utilidades

Há diversas ferramentas digitais criadas para atender diferentes países. O BEAC NG2020 foi desenvolvido para notas em uso na África, enquanto o Money Detector tem foco na Turquia e no Paquistão. O Cash Reader, por outro lado, abrange várias moedas, mas pode apresentar instabilidade em alguns aparelhos.

Outros exemplos são o NoteSnap e o Banknote Scanner, que verificam notas como o dólar americano. Muitos desses aplicativos estão disponíveis gratuitamente, oferecendo uma maneira rápida e segura de verificar o dinheiro no ato da transação.

Orientações sobre cédulas suspeitas

Relatórios do Banco Central Europeu apontam que notas de 20 e 50 euros são as mais falsificadas, o que exige maior cuidado dos consumidores. Caso uma nota seja identificada como falsa, ela não deve ser utilizada nem passada adiante.