Usar melatonina antes do treino pode turbinar o crescimento muscular em até 157%, diz estudo

Pesquisa indica que o hormônio pode potencializar a liberação de GH em homens, mas especialistas alertam para os limites dessa descoberta

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00

A pesquisa também foi feita com mulheres, mas os resultados não foram parecidos
A pesquisa também foi feita com mulheres, mas os resultados não foram parecidos Crédito: Freepik

Nos últimos anos, a melatonina se tornou popular principalmente como reguladora do sono. Mas um estudo científico trouxe um dado que chama a atenção dos praticantes de academia.

Para homens, tomar o suplemento antes do treino resistido pode aumentar em até 157% a liberação do hormônio do crescimento (GH), em comparação com o grupo que não usou a substância.

Como foi feito o estudo

A pesquisa analisou 60 jovens saudáveis, divididos entre homens e mulheres, todos acostumados a treinar.

Eles receberam doses de 0,5 mg ou 5 mg de melatonina, ou placebo, uma hora antes do exercício. O protocolo de treino foi pesado: sete séries de leg press a 85% da carga máxima.

O resultado mostrou que os homens que tomaram 5 mg tiveram aumento expressivo de GH no sangue.

Já entre as mulheres, o efeito foi menos claro e, em alguns momentos, o placebo chegou a provocar resposta semelhante ou até maior.

O que significa esse aumento

O GH é um dos hormônios ligados ao crescimento muscular e à recuperação, o que explica o interesse de atletas e frequentadores de academia.

Porém, especialistas lembram que um pico momentâneo não significa, automaticamente, mais massa magra ou ganho de força. O crescimento muscular depende de outros fatores, como alimentação adequada, sono regular e treinos consistentes.

Além de ter sido feito com um grupo pequeno, o estudo avaliou apenas os efeitos imediatos da melatonina, não os resultados a longo prazo.

Outro ponto importante é que a pesquisa não encontrou diferenças significativas nos níveis de IGF-1, substância que também influencia a hipertrofia.

Segundo os autores, ainda não há provas suficientes para recomendar o uso da melatonina como suplemento esportivo.

O hormônio pode trazer benefícios, mas também deve ser usado com cautela, já que doses altas ou sem orientação podem alterar o sono e até afetar o metabolismo.

Recomendações dos especialistas

O estudo mostrou que a melatonina pode, sim, aumentar a liberação de GH em homens antes do treino intenso.

Mas os pesquisadores enfatizam que transformar esse dado em promessa de crescimento muscular garantido é exagero.

Para quem busca resultado de verdade, o caminho segue sendo o mesmo: treino bem estruturado, descanso de qualidade e uma alimentação equilibrada.

