Usar melatonina antes do treino pode turbinar o crescimento muscular em até 157%, diz estudo

Agência Correio
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00
Nos últimos anos, a melatonina se tornou popular principalmente como reguladora do sono. Mas um estudo científico trouxe um dado que chama a atenção dos praticantes de academia.
Agachamento é fundamental para a saúde
Para homens, tomar o suplemento antes do treino resistido pode aumentar em até 157% a liberação do hormônio do crescimento (GH), em comparação com o grupo que não usou a substância.
A pesquisa analisou 60 jovens saudáveis, divididos entre homens e mulheres, todos acostumados a treinar.
Eles receberam doses de 0,5 mg ou 5 mg de melatonina, ou placebo, uma hora antes do exercício. O protocolo de treino foi pesado: sete séries de leg press a 85% da carga máxima.
O resultado mostrou que os homens que tomaram 5 mg tiveram aumento expressivo de GH no sangue.
Já entre as mulheres, o efeito foi menos claro e, em alguns momentos, o placebo chegou a provocar resposta semelhante ou até maior.
O GH é um dos hormônios ligados ao crescimento muscular e à recuperação, o que explica o interesse de atletas e frequentadores de academia.
Porém, especialistas lembram que um pico momentâneo não significa, automaticamente, mais massa magra ou ganho de força. O crescimento muscular depende de outros fatores, como alimentação adequada, sono regular e treinos consistentes.
Além de ter sido feito com um grupo pequeno, o estudo avaliou apenas os efeitos imediatos da melatonina, não os resultados a longo prazo.
Outro ponto importante é que a pesquisa não encontrou diferenças significativas nos níveis de IGF-1, substância que também influencia a hipertrofia.
Segundo os autores, ainda não há provas suficientes para recomendar o uso da melatonina como suplemento esportivo.
O hormônio pode trazer benefícios, mas também deve ser usado com cautela, já que doses altas ou sem orientação podem alterar o sono e até afetar o metabolismo.
O estudo mostrou que a melatonina pode, sim, aumentar a liberação de GH em homens antes do treino intenso.
Mas os pesquisadores enfatizam que transformar esse dado em promessa de crescimento muscular garantido é exagero.
Para quem busca resultado de verdade, o caminho segue sendo o mesmo: treino bem estruturado, descanso de qualidade e uma alimentação equilibrada.