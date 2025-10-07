ACADEMIA

Treinar de manhã ou à tarde faz diferença? Estudos revelam qual horário traz mais resultados

Estudos indicam que o horário da atividade influencia metabolismo e desempenho

A escolha do horário do treino não é apenas uma questão de agenda. Pesquisas mostram que o corpo responde de maneira diferente dependendo se você se exercita pela manhã ou no fim da tarde.

De acordo com a ciência, cada período ativa mecanismos distintos. Isso significa que tanto emagrecimento quanto desempenho podem ser otimizados com a escolha do horário certo.

Mas como saber qual período encaixa melhor no seu caso?

Manhã: aliado do emagrecimento e do coração

Treinar cedo pode favorecer a perda de gordura. Estudo publicado em 2024 no Journal of Applied Physiology revelou que exercícios antes do café da manhã aumentam a queima de gordura durante e após o treino.

Outro trabalho de 2024 publicado na Sleep and Health apontou que atividades matinais reduziram gordura corporal e melhoraram parâmetros como colesterol e triglicerídeos.

No campo cardiovascular, um artigo de 2023 no Diabetes Care mostrou que treinar cedo ajuda a controlar a pressão arterial e reduzir resistência à insulina em pessoas com síndrome metabólica.

Tarde: mais energia e controle glicêmico

Já os treinos da tarde podem ser melhores para quem busca desempenho. Pesquisa de 2020 publicada na Diabetologia indicou que exercícios entre 15h e 18h aumentaram força, resistência e sensibilidade à insulina.

Um estudo de 2022 na Frontiers in Endocrinology reforça: sessões vespertinas ajudaram a estabilizar a glicemia ao longo do dia e equilibraram lipídios no sangue.

Além disso, a tarde é quando o corpo atinge temperaturas mais altas, favorecendo desempenho e diminuindo risco de lesões.

A importância da regularidade

Os resultados mostram que o horário pode influenciar, mas não existe resposta universal. Se o foco é emagrecimento, manhã pode ser ideal. Se for rendimento, a tarde traz vantagens.

Mas treinar sempre é mais importante que escolher entre manhã ou tarde. O corpo se adapta melhor quando há constância e equilíbrio com sono e alimentação.