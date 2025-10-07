Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Treinar de manhã ou à tarde faz diferença? Estudos revelam qual horário traz mais resultados

Estudos indicam que o horário da atividade influencia metabolismo e desempenho

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 06:00

Descubra se é melhor treinar cedo para emagrecer ou mais tarde para performance
Descubra se é melhor treinar cedo para emagrecer ou mais tarde para performance Crédito: Freepik

A escolha do horário do treino não é apenas uma questão de agenda. Pesquisas mostram que o corpo responde de maneira diferente dependendo se você se exercita pela manhã ou no fim da tarde.

De acordo com a ciência, cada período ativa mecanismos distintos. Isso significa que tanto emagrecimento quanto desempenho podem ser otimizados com a escolha do horário certo.

Mas como saber qual período encaixa melhor no seu caso?

Musculação e atividade física

O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) por Imagem: Friends Stock | Shutterstock
A musculação ajuda a melhorar os resultados da calistenia (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) por Imagem: LightField Studios | Shutterstock
A musculação favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A musculação pode ser praticada para diferentes objetivos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Pilates, musculação e ginástica localizada ajudam a definir o abdômen (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por
Há diversas modalidades de atividades físicas além da musculação (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
O cuidado com a alimentação é importante para ajudar nos resultados da musculação (Imagem: Josep Suria | Shutterstock) por
Além de fortalecer os músculos, a musculação contribui para a melhoria da saúde geral (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) por
A chia é uma ótima fonte de proteínas para compor a dieta de quem faz musculação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
A prática de musculação também é benéfica para a circulação sanguínea (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
A prática de musculação favorece o emagrecimento (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) por
Beber água é fundamental para garantir um bom desempenho na musculação (Imagem: puhhha | Shutterstock) por
A musculação é importante para a saúde, mas é preciso realizá-la com cuidado (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock) por
1 de 13
O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) por Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Manhã: aliado do emagrecimento e do coração

Treinar cedo pode favorecer a perda de gordura. Estudo publicado em 2024 no Journal of Applied Physiology revelou que exercícios antes do café da manhã aumentam a queima de gordura durante e após o treino.

Leia mais

Imagem - Usar melatonina antes do treino pode turbinar o crescimento muscular em até 157%, diz estudo

Usar melatonina antes do treino pode turbinar o crescimento muscular em até 157%, diz estudo

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Imagem - Má escovação dos dentes pode aumentar risco de câncer fatal

Má escovação dos dentes pode aumentar risco de câncer fatal

Outro trabalho de 2024 publicado na Sleep and Health apontou que atividades matinais reduziram gordura corporal e melhoraram parâmetros como colesterol e triglicerídeos.

No campo cardiovascular, um artigo de 2023 no Diabetes Care mostrou que treinar cedo ajuda a controlar a pressão arterial e reduzir resistência à insulina em pessoas com síndrome metabólica.

Tarde: mais energia e controle glicêmico

Já os treinos da tarde podem ser melhores para quem busca desempenho. Pesquisa de 2020 publicada na Diabetologia indicou que exercícios entre 15h e 18h aumentaram força, resistência e sensibilidade à insulina.

Um estudo de 2022 na Frontiers in Endocrinology reforça: sessões vespertinas ajudaram a estabilizar a glicemia ao longo do dia e equilibraram lipídios no sangue.

Além disso, a tarde é quando o corpo atinge temperaturas mais altas, favorecendo desempenho e diminuindo risco de lesões.

A importância da regularidade

Os resultados mostram que o horário pode influenciar, mas não existe resposta universal. Se o foco é emagrecimento, manhã pode ser ideal. Se for rendimento, a tarde traz vantagens.

Mas treinar sempre é mais importante que escolher entre manhã ou tarde. O corpo se adapta melhor quando há constância e equilíbrio com sono e alimentação.

Em resumo: encontre o período que funciona na sua rotina e mantenha disciplina.

Mais recentes

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
Imagem - Truque simples com o celular pode impedir que você caia em golpes na hora de pagar boletos

Truque simples com o celular pode impedir que você caia em golpes na hora de pagar boletos
Imagem - Morre aos 60 anos a empresária Odete Roitman, CEO da TCA

Morre aos 60 anos a empresária Odete Roitman, CEO da TCA

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
02

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas e salários de até R$ 5,3 mil

Imagem - Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais
04

Colégio particular de Salvador abre 40 vagas de bolsas 100% integrais