Conheça o novo golpe com canetas emagrecedoras

Segundo a Anvisa, anúncios enganosos atraem consumidores prometendo preços muito abaixo do valor real ou até mesmo a distribuição gratuita dos produtos

Flavia Azevedo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:17

Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre o aumento de anúncios falsos nas redes sociais e em sites que oferecem medicamentos agonistas GLP-1 - popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, como o Mounjaro (tirzepatida). Segundo a agência, esses anúncios enganosos atraem consumidores prometendo preços muito abaixo do valor real ou até mesmo a distribuição gratuita dos produtos, supostamente pelo governo federal, mediante o preenchimento de cadastros online.

Em comunicado, a Anvisa reforçou que não vende medicamentos nem intermedeia qualquer tipo de comercialização. A agência destacou ainda que alguns dos anúncios simulam até o próprio site oficial, utilizando o domínio falso "gov.anvisa.org".

A agência orienta que medicamentos só sejam adquiridos em farmácias e drogarias devidamente regularizadas e recomenda que os cidadãos denunciem publicações suspeitas e evitem clicar em links de procedência duvidosa.

