Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça o novo golpe com canetas emagrecedoras

Segundo a Anvisa, anúncios enganosos atraem consumidores prometendo preços muito abaixo do valor real ou até mesmo a distribuição gratuita dos produtos

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:17

Aplicação de Mounjaro
Aplicação de Mounjaro Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta sobre o aumento de anúncios falsos nas redes sociais e em sites que oferecem medicamentos agonistas GLP-1 - popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, como o Mounjaro (tirzepatida). Segundo a agência, esses anúncios enganosos atraem consumidores prometendo preços muito abaixo do valor real ou até mesmo a distribuição gratuita dos produtos, supostamente pelo governo federal, mediante o preenchimento de cadastros online.

Mounjaro está envolvido em mais um golpe

Mounjaro por Shutterstock
Caneta de Mounjaro por Divulgação/Eli Lilly Brasil
Canetas de Mounjaro por Divulgação/Receita Federal
60 canetas de Mounjaro são apreendidas no Aeroporto de Salvador por Divulgação/Receita Federal
Aplicação de Mounjaro por Shutterstock
basra, iraq - July 9, 2023: photo of Mounjaro Weight Loss Pen por Shutterstock
Uso do celular na privada e canetas emagrecedoras: conheça fatores de risco para hemorroidas por Shutterstock
Uso do celular na privada e canetas emagrecedoras: conheça fatores de risco para hemorroidas por Shutterstock
Canetas emagrecedoras apreendidas por Divulgação/SSP
Canetas emagrecedoras apreendidos por Divulgação/SSP
Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic por Alones/Shutterstock
1 de 11
Mounjaro por Shutterstock

Em comunicado, a Anvisa reforçou que não vende medicamentos nem intermedeia qualquer tipo de comercialização. A agência destacou ainda que alguns dos anúncios simulam até o próprio site oficial, utilizando o domínio falso "gov.anvisa.org".

A agência orienta que medicamentos só sejam adquiridos em farmácias e drogarias devidamente regularizadas e recomenda que os cidadãos denunciem publicações suspeitas e evitem clicar em links de procedência duvidosa.

Siga no Instagram: @flaviaazevedoalmeida

Por Flavia Azevedo com agências

Leia mais

Imagem - Vape: OMS alerta sobre vício de crianças e adolescentes em cigarros eletrônicos

Vape: OMS alerta sobre vício de crianças e adolescentes em cigarros eletrônicos

Imagem - Proibido apostar: governo barra Bolsa Família e BPC nas bets

Proibido apostar: governo barra Bolsa Família e BPC nas bets

Imagem - Álcool aumenta risco de suicídio em todo o mundo, alerta estudo

Álcool aumenta risco de suicídio em todo o mundo, alerta estudo

Mais recentes

Imagem - Israel e Hamas assinam acordo de paz

Israel e Hamas assinam acordo de paz
Imagem - Beatles: Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre a banda

Beatles: Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre a banda
Imagem - Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?

Toni Garrido e o patrulhamento identitário: aonde o extremismo das militâncias vai nos levar?

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
01

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
02

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
03

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa
04

Ciúme e sangue: o crime envolvendo um ex-estagiário e um pesquisador da Embrapa