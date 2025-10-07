Acesse sua conta
Vape: OMS alerta sobre vício de crianças e adolescentes em cigarros eletrônicos

O relatório aponta ainda a forte exposição de menores à propaganda online e a publicidade feita por influencers

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:42

Uso de vape é maior entre jovens e adolescentes
Uso de vape cresce entre jovens e adolescentes Crédito: Shutterstock

Os cigarros eletrônicos estão gerando uma nova onda "alarmante" de vício em nicotina entre crianças e adolescentes em todo o mundo, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta semana. A entidade apontou que a indústria do tabaco utiliza táticas agressivas de marketing, promovendo o produto como menos prejudicial que cigarros convencionais, mas, na prática, viciando jovens.

Segundo a primeira estimativa global da OMS, mais de 100 milhões de pessoas usam vapes, sendo cerca de 86 milhões adultos - principalmente em países de alta renda - e 15 milhões adolescentes de 13 a 15 anos.

Vapes são divulgados como inofensivos

[Edicase]O uso de cigarro eletrônico pode prejudicar a saúde do pulmão (Imagem: WindNight | Shutterstock)
Anvisa discute regulamentação de cigarro eletrônico
Anvisa discute regulamentação de cigarro eletrônico por Joédson Alves/Agência Brasil
Cigarros eletrônicos por Divulgação/PRF
PRF apreende carga de cigarros eletrônicos no Oeste e Sudoeste da Bahia por Divulgação/PRF
Cigarro eletrônico por Divulgação/Ministério da Saúde
Cigarro eletrônico é proibido no Brasil pela Anvisa por Divulgação
Cigarros eletrônicos foram apreendidos por Divulgação
"Cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de vício em nicotina. Eles são vendidos como redução de danos, mas estão viciando crianças mais cedo e arriscam sabotar décadas de progresso", declarou Etienne Krug, diretora de determinantes, promoção e prevenção de saúde da OMS.

O relatório aponta ainda a forte exposição de crianças à propaganda online e a publicidade feita por influencers. Para Alison Commar, autora do relatório, os vapes funcionam como "porta de entrada no tabaco" ou para manter o vício à medida que os jovens envelhecem.

"Milhões de pessoas estão parando com o tabaco graças aos esforços de controle, mas a indústria reage com novos produtos, focando agressivamente em pessoas jovens", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Por Flavia Azevedo (com agências)

