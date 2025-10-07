ALARMANTE

Vape: OMS alerta sobre vício de crianças e adolescentes em cigarros eletrônicos

O relatório aponta ainda a forte exposição de menores à propaganda online e a publicidade feita por influencers

Flavia Azevedo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:42

Uso de vape cresce entre jovens e adolescentes Crédito: Shutterstock

Os cigarros eletrônicos estão gerando uma nova onda "alarmante" de vício em nicotina entre crianças e adolescentes em todo o mundo, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta semana. A entidade apontou que a indústria do tabaco utiliza táticas agressivas de marketing, promovendo o produto como menos prejudicial que cigarros convencionais, mas, na prática, viciando jovens.

Segundo a primeira estimativa global da OMS, mais de 100 milhões de pessoas usam vapes, sendo cerca de 86 milhões adultos - principalmente em países de alta renda - e 15 milhões adolescentes de 13 a 15 anos.

"Cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de vício em nicotina. Eles são vendidos como redução de danos, mas estão viciando crianças mais cedo e arriscam sabotar décadas de progresso", declarou Etienne Krug, diretora de determinantes, promoção e prevenção de saúde da OMS.

O relatório aponta ainda a forte exposição de crianças à propaganda online e a publicidade feita por influencers. Para Alison Commar, autora do relatório, os vapes funcionam como "porta de entrada no tabaco" ou para manter o vício à medida que os jovens envelhecem.

"Milhões de pessoas estão parando com o tabaco graças aos esforços de controle, mas a indústria reage com novos produtos, focando agressivamente em pessoas jovens", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

