Homem suspeito de sequestrar delegada é preso em Salvador

Crime ocorreu em setembro deste ano, no bairro de Piatã

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:23

Delegada foi abordada em seu carro ainda durante a tarde
Delegada foi abordada em seu carro ainda durante a tarde Crédito: Reprodução/ TV Record

Um homem suspeito de sequestrar e roubar uma delegada da Polícia Civil no bairro de Piatã, em Salvador, foi preso nesta segunda-feira (13). O crime ocorreu em setembro deste ano. 

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um dos investigados pelo crime na Pituba. De acordo com a polícia, ele foi localizado enquanto dirigia um veículo. Foram apreendidos um capacete, porções de maconha e um celular.

A prisão faz parte da Operação Escudo de Aço, deflagrada pela delegacia para elucidar o caso. Em setembro, a delegada foi abordada por homens armados, que a mantiveram em cárcere privado. O veículo, arma funcional, documentos pessoais e aparelhos celulares da vítima foram roubados. 

O homem suspeito foi encaminhado à delegacia, onde passou por exames de corpo de delito, e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam para localizar outros envolvidos no crime.

