Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:15
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 299 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (1º). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digitalsite Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Encarregado de limpeza
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba.
Salário: R$2.056,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba.
Salário: R$1.530,00 + benefícios
10 vagas
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na região de Pirajá.
Zona: Pirajá
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Supervisor de logística
Requisitos: Ensino superior completo em Logística ou Administração, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: R$3.300,00 + benefícios
1 vaga
Porteiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em condomínio, curso de porteiro e reciclagem.
Salário: R$1.732,65 + benefícios
1 vaga
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.651,10 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Araguari (MG).
Salário: R$1.670,00 + benefícios
100 vagas
Estoquista
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Chefe de funilaria e pintura
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, disponibilidade de estagiar no turno matutino, boa comunicação, escuta ativa, afinidade com projetos sociais, conhecimento em Excel e PowerPoint.
Salário: R$709,31 + transporte
4 vagas
Recepcionista de salão de beleza (jovem aprendiz – Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estudando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, habilidade com redes sociais, disponibilidade para trabalhar à tarde, faixa etária 18 a 23 anos.
Salário: R$759,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência com higienização hospitalar.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Coordenador de serviços de higienização
Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Hotelaria ou áreas afins, seis meses de experiência, Excel intermediário, perfil de liderança, vivência em gestão de processos operacionais de higienização.
Salário: R$5.000,00 + benefícios
1 vaga
Promotor de vendas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana e Simões Filho.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Atendente comercial (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Suburbana e Simões Filho.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de motorista (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Zona: Suburbana e Simões Filho.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Zona: Uruguai
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas (exclusiva para Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar, CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Professor de música
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Preparador de pintura automotivo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar financeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.643,84 + benefícios
1 vaga
Serralheiro de alumínio
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$3.500,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro de ferro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.184,05 + benefícios
1 vaga
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Soldador MIG/MAD/Eletrodo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
7 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de vigilante atualizado.
Salário: R$1.716,00 + benefícios
9 vagas
Auxiliar de confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadorias (estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente de marketing (estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre, sem experiência, informática intermediária.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
2 vagas
Analista de qualidade
Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.
Salário: R$3.526,71 + benefícios
1 vaga
Padeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.300,00 + benefícios
2 vagas
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
8 vagas
Auxiliar administrativo (estágio – exclusiva para Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano à noite, sem experiência, informática intermediária.
Salário: R$1.000,00 + transporte
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para turnos tarde/noite.
Zona: Jaguaribe, Bairro da Paz, Itapuã e região.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículo
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar administrativo (estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência.
Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de telemarketing (jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, informática intermediária, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária 18 a 21 anos.
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite.
Zona: Suburbana
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência hospitalar.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga