Salários de até R$ 5 mil: Salvador tem 299 vagas de emprego nesta segunda (1º)

Há cargos de nível médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:15

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 299 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (1º). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digitalsite Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: 

Encarregado de limpeza

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba.

Salário: R$2.056,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Zona: Suburbana, Lapinha, Curuzu, Liberdade e Massaranduba.

Salário: R$1.530,00 + benefícios

10 vagas

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, disponibilidade para trabalhar na região de Pirajá.

Zona: Pirajá

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Supervisor de logística

Requisitos: Ensino superior completo em Logística ou Administração, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: R$3.300,00 + benefícios

1 vaga

Porteiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência em condomínio, curso de porteiro e reciclagem.

Salário: R$1.732,65 + benefícios

1 vaga

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.651,10 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Araguari (MG).

Salário: R$1.670,00 + benefícios

100 vagas

Estoquista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Chefe de funilaria e pintura

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Administração a partir do 4º semestre, sem experiência, disponibilidade de estagiar no turno matutino, boa comunicação, escuta ativa, afinidade com projetos sociais, conhecimento em Excel e PowerPoint.

Salário: R$709,31 + transporte

4 vagas

Recepcionista de salão de beleza (jovem aprendiz – Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estudando a partir do 1º ano à noite), sem experiência, habilidade com redes sociais, disponibilidade para trabalhar à tarde, faixa etária 18 a 23 anos.

Salário: R$759,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência com higienização hospitalar.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Coordenador de serviços de higienização

Requisitos: Ensino superior completo em Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Hotelaria ou áreas afins, seis meses de experiência, Excel intermediário, perfil de liderança, vivência em gestão de processos operacionais de higienização.

Salário: R$5.000,00 + benefícios

1 vaga

Promotor de vendas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana e Simões Filho.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Atendente comercial (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Suburbana e Simões Filho.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de motorista (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Zona: Suburbana e Simões Filho.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Zona: Uruguai

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas (exclusiva para Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para viajar, CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Professor de música

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Preparador de pintura automotivo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar financeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.643,84 + benefícios

1 vaga

Serralheiro de alumínio

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$3.500,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.184,05 + benefícios

1 vaga

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Soldador MIG/MAD/Eletrodo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

7 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de vigilante atualizado.

Salário: R$1.716,00 + benefícios

9 vagas

Auxiliar de confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadorias (estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 2º ano à noite), sem experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente de marketing (estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre, sem experiência, informática intermediária.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

2 vagas

Analista de qualidade

Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, conhecimento em ISO 9001 e sistema SGI.

Salário: R$3.526,71 + benefícios

1 vaga

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.300,00 + benefícios

2 vagas

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carga e descarga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

8 vagas

Auxiliar administrativo (estágio – exclusiva para Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º ano à noite, sem experiência, informática intermediária.

Salário: R$1.000,00 + transporte

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para turnos tarde/noite.

Zona: Jaguaribe, Bairro da Paz, Itapuã e região.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículo

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B, desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar administrativo (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência.

Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de telemarketing (jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, informática intermediária, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, faixa etária 18 a 21 anos.

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite.

Zona: Suburbana

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência hospitalar.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Recepcionista de hospital (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

