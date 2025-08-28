OPORTUNIDADE

Assaí abre 340 vagas de emprego no Rio

Há cargos para diferentes áreas de atuação

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:05

Assaí Atacadista Crédito: Divulgação

O Assaí Atacadista abriu 340 vagas de emprego para atuação em lojas no Rio de Janeiro. As oportunidades são para diferentes áreas operacionais da rede e incluem cargos como operador de loja e operador de caixa. Pessoas com deficiência também podem participar do processo seletivo.

Como se candidatar?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da empresa (clique aqui).

Para se cadastrar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone de contato e um e-mail atualizado.

Quais as etapas da seleção?

O processo seletivo será realizado em etapas online e presenciais. Além de remuneração compatível com o mercado, o Assaí oferece pacote de benefícios e um plano estruturado de carreira, com investimento em capacitação e desenvolvimento profissional.

Onde estão as vagas?