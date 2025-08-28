Assaí abre 340 vagas de emprego no Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 12:05
O Assaí Atacadista abriu 340 vagas de emprego para atuação em lojas no Rio de Janeiro. As oportunidades são para diferentes áreas operacionais da rede e incluem cargos como operador de loja e operador de caixa. Pessoas com deficiência também podem participar do processo seletivo.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da empresa (clique aqui).
Para se cadastrar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone de contato e um e-mail atualizado.
O processo seletivo será realizado em etapas online e presenciais. Além de remuneração compatível com o mercado, o Assaí oferece pacote de benefícios e um plano estruturado de carreira, com investimento em capacitação e desenvolvimento profissional.
As oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti.