ATENÇÃO AO PRAZO

Instituto Federal encerra inscrições para concurso com salários de R$ 13,2 mil nesta quinta (28)

Certame oferece 100 vagas distribuídas entre diferentes áreas de conhecimento

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:10

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85 Crédito: Ascom IFPE

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) encerra nesta quinta-feira (28) as inscrições para o concurso público que oferece 100 vagas distribuídas entre diferentes áreas de conhecimento e campi, com salários de até R$ 13,2 mil.

A oportunidade é destinada ao cargo de professor e professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). A remuneração inicial varia de R$ 3.090,43, para jornada de 20 horas semanais sem titulação, a R$ 13.216,85, para candidatos e candidatas com título de doutorado e regime de dedicação exclusiva.

As oportunidades abrangem diversas formações, como Administração, Agroecologia, Artes, Arquitetura, Biologia, Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia, Filosofia, Física, Letras, Matemática, Psicologia, Química, Radiologia, Segurança do Trabalho, Sociologia, entre outras.

Os aprovados e aprovadas poderão atuar nos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, além das futuras unidades de Bezerros, Goiana, Recife Centro e Santa Cruz do Capibaribe.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Funcern, banca organizadora do certame. A taxa é de R$ 220,00 e o pagamento poderá ser efetuado via Pix ou boleto bancário até o dia 29 de agosto.

Veja alguns trechos do edital do concurso 1 de 6

O concurso será composto por três etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova prática de desempenho didático-pedagógico, também de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. A aplicação da prova objetiva está prevista para 19 de outubro de 2025. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

No quadro de vagas, são destinadas as seguintes áreas para cotas afirmativas:

Pessoas pretas e pardas – Recursos Naturais – Agroecologia (código 1103) e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Libras (código 904).

Pessoas indígenas – Gestão e Negócios – Economia (código 105), Ambiente e Saúde – Enfermagem, Urgência e Emergência (código 202) e Infraestrutura – Estruturas (código 803).

Pessoas quilombolas – Controle e Processos Industriais – Automação (código 501) e Ambiente e Saúde – Radiologia (código 209).

Pessoas com deficiência – Infraestrutura – Topografia e Geoprocessamento (código 805).

Confira as principais datas:

12 a 18/08 – Solicitação de isenção da taxa;

12 a 28/08 – Período de inscrições;

29/08 – Prazo final para pagamento da taxa;

03/10 – Divulgação do cartão de inscrição e locais de prova;

19/10 – Aplicação da prova objetiva;