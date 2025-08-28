Emprego: Salvador tem 151 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta quinta (28)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:35
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 151 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (28). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Atendente de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Assistente de marketing (estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre, sem experiência, ter informática intermediária.
Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte
2 vagas
Analista de Qualidade
Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível: conhecimento em ISO 9001 e sistema de SGI.
Salário: R$3.526,71 + benefícios
1 vaga
Padeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.300,00 + benefícios
2 vagas
Repositor de mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de balcão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
6 vagas
Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Operador de caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência também com vendas.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
8 vagas
Operador de telemarketing ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Auxiliar administrativo (estágio – vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º à noite, sem experiência, conhecimento em informática intermediária.
Salário: R$1.000,00 + transporte
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite.
Zona: Jaguaribe, Bairro da Paz, Itapuã e região.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico alinhador
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH categoria B.
Salário: R$1.576,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de veículos
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH categoria B, desejável curso na área.
Salário: R$1.578,00 + benefícios
2 vagas
Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Operador de máquinas de higienização hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com preparo A La Carte.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com preparo A La Carte.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Faixa etária: 18 a 21 anos (conforme a lei do aprendizado).
Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte
20 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação. Necessário possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
30 vagas
Varredor de rua (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para escala de trabalho.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de obra (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas