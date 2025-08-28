OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 151 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta quinta (28)

Vagas são mediadas pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:35

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 151 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (28). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Atendente de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Assistente de marketing (estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre, sem experiência, ter informática intermediária.

Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte

2 vagas

Analista de Qualidade

Requisitos: Ensino superior em Administração, Gestão de Qualidade ou áreas afins, seis meses de experiência, imprescindível: conhecimento em ISO 9001 e sistema de SGI.

Salário: R$3.526,71 + benefícios

1 vaga

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.300,00 + benefícios

2 vagas

Repositor de mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de balcão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carga e descarga.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

6 vagas

Empregada doméstica (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de refeições.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Operador de caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência também com vendas.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

8 vagas

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Auxiliar administrativo (estágio – vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio cursando 1º ou 2º à noite, sem experiência, conhecimento em informática intermediária.

Salário: R$1.000,00 + transporte

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar nos turnos tarde/noite.

Zona: Jaguaribe, Bairro da Paz, Itapuã e região.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico alinhador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH categoria B.

Salário: R$1.576,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter CNH categoria B, desejável curso na área.

Salário: R$1.578,00 + benefícios

2 vagas

Operador de usina de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Operador de máquinas de higienização hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com preparo A La Carte.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com preparo A La Carte.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática. Residir em Salvador ou Lauro de Freitas. Faixa etária: 18 a 21 anos (conforme a lei do aprendizado).

Salário: Bolsa de R$784,44 + transporte

20 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação. Necessário possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios

30 vagas

Varredor de rua (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para escala de trabalho.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante de obra (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios