OPORTUNIDADE

Metrô Bahia abre vaga de estágio em Manutenção Civil; confira

Prazo para se inscrever é até o dia 2 de setembro

Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:45

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para a vaga de estágio na área de Manutenção Civil. A oportunidade é voltada para mulheres, estudantes de nível superior que desejam desenvolver habilidades e competências em um ambiente dinâmico e estruturado no setor metroviário. As interessadas têm até 2 de setembro para concluir o cadastro no site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando a partir do 5º semestre do curso de Engenharia Civil. Também é exigido conhecimento intermediário em Excel, além de boa capacidade analítica, organização, atenção aos detalhes e habilidade para trabalhar em equipe. Entre os diferenciais estão o conhecimento intermediário/avançado em Power BI, AutoCAD, MS Project ou ferramentas de apoio à engenharia, além de interesse em atuar na área de infraestrutura e manutenção ferroviária.

A candidata aprovada na seleção vai receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, política de flexibilidade na jornada de trabalho, Wellhub, entre outros.