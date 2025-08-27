Acesse sua conta
Metrô Bahia abre vaga de estágio em Manutenção Civil; confira

Prazo para se inscrever é até o dia 2 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:45

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

A CCR Metrô Bahia está com inscrições abertas para a vaga de estágio na área de Manutenção Civil. A oportunidade é voltada para mulheres, estudantes de nível superior que desejam desenvolver habilidades e competências em um ambiente dinâmico e estruturado no setor metroviário. As interessadas têm até 2 de setembro para concluir o cadastro no site da concessionária, na aba "Trabalhe Conosco".

Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando a partir do 5º semestre do curso de Engenharia Civil. Também é exigido conhecimento intermediário em Excel, além de boa capacidade analítica, organização, atenção aos detalhes e habilidade para trabalhar em equipe. Entre os diferenciais estão o conhecimento intermediário/avançado em Power BI, AutoCAD, MS Project ou ferramentas de apoio à engenharia, além de interesse em atuar na área de infraestrutura e manutenção ferroviária.

A candidata aprovada na seleção vai receber bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, política de flexibilidade na jornada de trabalho, Wellhub, entre outros.

O Metrô Bahia tem 11 anos de operação no estado. São 38 km de extensão, duas linhas, 22 estações e dez terminais integrados, sendo nove deles administrados pela concessionária. Transporta mais de 400 mil pessoas por dia e, desde a sua inauguração, já foram realizadas mais de 2,3 milhões de viagens. A CCR Metrô Bahia conta com cerca 1.390 colaboradores diretos e mais de 2.500 indiretos. 

