VEJA COMO SE INSCREVER

Projeto abre 400 vagas gratuitas para aulas de natação em Lauro de Freitas

São 200 vagas para aulas de natação e 200 para hidroginástica

Larissa Almeida

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:01

Projeto Natação em Rede Crédito: Ascom/Sudesb

O Projeto Natação Em Rede abriu, nesta quarta-feira (27), as inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A iniciativa, elaborada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), visa preencher 400 vagas, sendo 200 para cada uma das modalidades.

Para se inscrever, os interessados deverão buscar atendimento no Colégio Estadual de Tempo Integral de Portão, localizado na Avenida Queira Deus, das 8h às 12h e das 13h às 17h. É nesse mesmo endereço que serão realizadas as aulas.

A distribuição de vagas para natação é a seguinte: 128 vagas para criança e jovens de 7 a 17 anos; 40 para pessoas com deficiência; e 32 vagas para homens e mulheres de 18 a 59 anos.

Já para hidroginástica são 128 vagas para homens e mulheres acima de 60 anos; 40 para pessoas com deficiência; e 32 para homens e mulheres com idade entre 18 e 59 anos.