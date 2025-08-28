Prefeitura de Lauro de Freitas oferece cirurgia gratuita para corrigir 'língua presa' em bebês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:58
A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa), oferece gratuitamente o procedimento de frenotomia, indicado para crianças com anquiloglossia – condição popularmente conhecida como “língua presa”.
A alteração, causada pelo encurtamento do freio lingual, pode prejudicar a amamentação nos primeiros meses e comprometer funções como mastigação, deglutição e até a fala. O serviço é destinado a crianças de 0 a 2 anos e já está disponível no município.
As cirurgias são realizadas no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Rua São Cristóvão, no bairro de Itinga. Simples e de rápida recuperação, o procedimento remove o tecido fibroso que limita a movimentação da língua.
Segundo a cirurgiã-odontopediatra Lizzia Moura, a técnica é segura e eficaz: “A frenotomia realizada no CEO garante excelente visualização do campo cirúrgico. É um procedimento estéril, com baixo risco de sangramento e complicações. Após a cirurgia, o bebê já pode sair mamando”, explicou.
O acesso ao serviço ocorre mediante encaminhamento emitido por um dentista da rede municipal, após diagnóstico nas Unidades de Saúde da Família (USF). Durante a cirurgia, o acompanhamento da fonoaudiologia assegura a avaliação de funções como sucção, mastigação e deglutição, garantindo a eficácia do tratamento.
Serviço em Lauro