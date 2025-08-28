SAÚDE

Prefeitura de Lauro de Freitas oferece cirurgia gratuita para corrigir 'língua presa' em bebês

Acesso ocorre mediante encaminhamento emitido por um dentista da rede municipal

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:58

A Prefeitura de Lauro de Freitas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesa), oferece gratuitamente o procedimento de frenotomia, indicado para crianças com anquiloglossia – condição popularmente conhecida como “língua presa”.

A alteração, causada pelo encurtamento do freio lingual, pode prejudicar a amamentação nos primeiros meses e comprometer funções como mastigação, deglutição e até a fala. O serviço é destinado a crianças de 0 a 2 anos e já está disponível no município.

As cirurgias são realizadas no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Rua São Cristóvão, no bairro de Itinga. Simples e de rápida recuperação, o procedimento remove o tecido fibroso que limita a movimentação da língua.

Segundo a cirurgiã-odontopediatra Lizzia Moura, a técnica é segura e eficaz: “A frenotomia realizada no CEO garante excelente visualização do campo cirúrgico. É um procedimento estéril, com baixo risco de sangramento e complicações. Após a cirurgia, o bebê já pode sair mamando”, explicou.

O acesso ao serviço ocorre mediante encaminhamento emitido por um dentista da rede municipal, após diagnóstico nas Unidades de Saúde da Família (USF). Durante a cirurgia, o acompanhamento da fonoaudiologia assegura a avaliação de funções como sucção, mastigação e deglutição, garantindo a eficácia do tratamento.