Filho agride mãe grávida e é preso no Entorno do DF

Esther Morais
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:02
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu três homens suspeitos de crimes de violência contra a mulher em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, nessa terça-feira (26/8). Todos foram enquadrados na Lei Maria da Penha.
No primeiro caso, uma mulher grávida foi agredida fisicamente pelo próprio filho, de 20 anos, no Setor 5. Após o crime, a vítima procurou a PCGO para registrar a ocorrência.