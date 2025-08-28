Acesse sua conta
Filho agride mãe grávida e é preso no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás prendeu três suspeitos de violência contra mulher em Águas Lindas (GO), no Entorno do DF, em apenas um dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:02

Grávida
Grávida Crédito: Shutterstock

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu três homens suspeitos de crimes de violência contra a mulher em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, nessa terça-feira (26/8). Todos foram enquadrados na Lei Maria da Penha.

No primeiro caso, uma mulher grávida foi agredida fisicamente pelo próprio filho, de 20 anos, no Setor 5. Após o crime, a vítima procurou a PCGO para registrar a ocorrência.

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

