CRIME

Filho agride mãe grávida e é preso no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás prendeu três suspeitos de violência contra mulher em Águas Lindas (GO), no Entorno do DF, em apenas um dia

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 10:02

Grávida Crédito: Shutterstock

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu três homens suspeitos de crimes de violência contra a mulher em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, nessa terça-feira (26/8). Todos foram enquadrados na Lei Maria da Penha.