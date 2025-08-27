Acesse sua conta
Influenciadora grávida é hospitalizada às pressas por infecção causada por hidrogel no bumbum

Juju Ferrari está internada e sem previsão de alta médica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 12:15

Juju Ferrari foi hospitalizada por infecção no bumbum causada pelo hidrogel
Juju Ferrari foi hospitalizada por infecção no bumbum causada pelo hidrogel Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação

Juju Ferrari, que está grávida de cinco meses, foi hospitalizada na noite da última terça-feira (26), após sentir fortes dores. Segundo a influenciadora, os médicos investigam uma possível infecção nos glúteos provocada pelo uso de hidrogel, produto que foi usado para preenchimento e aumento de volume na região.

Em conversa com o portal LeoDias, Juju contou que aguarda definição médica para definir se uma cirurgia de remoção será necessária. "Já tenho hidrogel há muitos anos. Agora pela gravidez, que estou de 5 meses já, senti algumas dores e ontem fui levada para o hospital", contou.

Juju Ferrari

Juju Ferrari foi hospitalizada por Divulgação
Juju Ferrari foi hospitalizada por Divulgação
Juju Ferrari foi hospitalizada por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Andressa Urach e Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
Juju Ferrari por Reprodução/Instagram
1 de 13
Juju Ferrari foi hospitalizada por Divulgação

“Estou no [hospital] São Luís Alphaville aguardando para saber se teremos que operar para fazer a retirada ou não, ainda não recebi alta. À tarde, terei a resposta do que será feito! Por enquanto, exames e medicação”, completou.

Quem é Juju Ferrari?

Juliana Ferrari, conhecida como Juju Ferrari, nasceu em São Paulo, no dia 7 de julho de 1986. Modelo, influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto, ela também é mãe de quatro filhos. Ela ficou conhecida como "musa do Botafogo" e, em 2023, voltou aos holofotes ao protagonizar uma rivalidade pública com Andressa Urach, que repercutiu nas redes sociais.

