Cidade mais fria da Bahia registra 11.6ºC

Temperatura é a menor do estado nas últimas 24h

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:51

Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou a menor temperatura da Bahia nas últimas 24h: 11,6°C, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do frio na Bahia, os números ainda estão distantes das temperaturas mais baixas do país. No ranking nacional, as cidades que mais registraram frio foram:

Amambai (MS) – 4,7°C

Quaraí (RS) – 5,1°C

Rio Brilhante (MS) – 5,3°C

Cambará do Sul (RS) – 5,6°C

Maracaju (MS) – 6,0°C

Palmeira das Missões (RS) – 6,0°C

Santa Vitória do Palmar – Barra do Chuí (RS) – 6,1°C

Santa Maria (RS) – 6,3°C

Itaquiraí (MS) – 6,6°C

Clevelândia (PR) – 6,7°C

Santa Maria (RS) – 6,7°C

Na Bahia, o ranking do frio inclui Morro do Chapéu (13,7°C), Delfino (13,8°C), Itiruçú (13,8°C), Barreiras (14,2°C) e Lençóis (14,5°C).

Confira previsão do tempo

Nesta quinta-feira (28), a presença de algumas perturbações em níveis médios da atmosfera e a presença de umidade devem manter as instabilidades sobre o leste catarinense e litoral paranaense. As pancadas de chuva começam a ganhar força ainda pela manhã, variando entre fraca e moderada intensidade e adotando comportamento intermitente no decorrer das horas.

Na Região Sudeste, a circulação de umidade vinda do oceano ainda pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva com fraca intensidade sobre o litoral de São Paulo, além de estimular a maior presença de nuvens ao longo do dia.

No Centro-Oeste, o avanço deste cavado meteorológico na média atmosfera deve resultar na ocorrência de algumas pancadas de chuva sobre áreas centrais, no leste e sul de Mato Grosso do Sul, incidindo de maneira isolada – sobretudo na parte da tarde.

Na Região Nordeste, a incidência de ventos úmidos do oceano continua realizando a manutenção das instabilidades sobre parte da costa leste. As pancadas de chuva seguem esporádicas, variando entre fraca e pontual moderada intensidade no litoral da Bahia. Entre o leste de Sergipe e Alagoas, há risco de chuva forte no decorrer das horas. Nas demais regiões, o tempo segue estável, com calor e potencial para alerta de baixa umidade do ar na parte da tarde – sobretudo entre áreas do meio-norte e sertão nordestino.