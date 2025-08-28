Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Incêndio atinge casa em Fazenda Grande do Retiro

Bombeiros estão no local

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:41

Incêndio atinge casa em Fazenda Grande do Reitor
Incêndio atinge casa em Fazenda Grande do Reitor Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um incêndio atingiu uma casa na Travessa 13 de Fevereiro, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). O Corpo de Bombeiros está no local. 

Segundo moradores informaram para a TV Bahia, o incidente começou por causa de um curto-circuito provocado por eletrônicos ligados no local. Três pessoas moravam na residência, um casal e o filho. Todos foram resgatados e não houve feridos. 

O fogo se espalhou pela residência e destruiu móveis e cômodos da casa. Os vizinhos começaram o resgate subindo na laje para combater o o foco do incêndio.

Por volta das 7h40, ainda há fumaça no local. Os bombeiros seguem atuando no caso.

Leia mais

Imagem - 'Ódio e vingança': ameaça de demissão pode ter motivado zelador a espancar moradora e iniciar incêndio

'Ódio e vingança': ameaça de demissão pode ter motivado zelador a espancar moradora e iniciar incêndio

Imagem - Quase 500 estudantes baianos ficam sem transporte após incêndio em cinco ônibus

Quase 500 estudantes baianos ficam sem transporte após incêndio em cinco ônibus

Imagem - Incêndio atinge hotel em frente à praia de Stella Maris neste domingo

Incêndio atinge hotel em frente à praia de Stella Maris neste domingo

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua