SALVADOR

Incêndio atinge casa em Fazenda Grande do Retiro

Bombeiros estão no local

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 07:41

Incêndio atinge casa em Fazenda Grande do Reitor Crédito: Reprodução / TV Bahia

Um incêndio atingiu uma casa na Travessa 13 de Fevereiro, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (28). O Corpo de Bombeiros está no local.

Segundo moradores informaram para a TV Bahia, o incidente começou por causa de um curto-circuito provocado por eletrônicos ligados no local. Três pessoas moravam na residência, um casal e o filho. Todos foram resgatados e não houve feridos.

O fogo se espalhou pela residência e destruiu móveis e cômodos da casa. Os vizinhos começaram o resgate subindo na laje para combater o o foco do incêndio.