Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta de Salvador fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (28)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:52

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (28), e faturou R$ 49 mil. O jogo é individual e foi realizado na Fenix Loterias, no bairro da Calçada.

O resultado do sorteio foi: 30, 33, 42, 44, 52 e 56.

Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 8 milhões. O próximo sorteio será no sábado (30). 

Ao todo, 22 apostas vão ganhar pelo menos R$ 49.173,21, por meio da quina. Mais de apostadores acertaram a quadra, com prêmio de R$ 1.432,29.

Mais recentes

Imagem - Homem que matou funcionário de escola em Luís Eduardo Magalhães é preso

Homem que matou funcionário de escola em Luís Eduardo Magalhães é preso
Imagem - Homem é condenado a 14 anos por tentar matar mulher trans em Presidente Dutra; vítima perdeu a mobilidade

Homem é condenado a 14 anos por tentar matar mulher trans em Presidente Dutra; vítima perdeu a mobilidade
Imagem - Confira 10 mitos e verdades sobre cuidados e saúde na gravidez

Confira 10 mitos e verdades sobre cuidados e saúde na gravidez

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua