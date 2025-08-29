Aposta de Salvador fatura R$ 49 mil na Mega-Sena; confira resultado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:52
Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (28), e faturou R$ 49 mil. O jogo é individual e foi realizado na Fenix Loterias, no bairro da Calçada.
O resultado do sorteio foi: 30, 33, 42, 44, 52 e 56.
Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 8 milhões. O próximo sorteio será no sábado (30).
Ao todo, 22 apostas vão ganhar pelo menos R$ 49.173,21, por meio da quina. Mais de apostadores acertaram a quadra, com prêmio de R$ 1.432,29.