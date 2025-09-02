Concursos públicos têm mais de 4,5 mil vagas com salários de até R$ 37,7 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:30
Diversos órgãos públicos em todo o país estão com editais abertos oferecendo mais de 4.500 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 37.765,55. Há chances em áreas como segurança pública, educação, saúde, jurídica, tribunais, gestão pública e fiscal. As exigências variam entre níveis médio, técnico e superior.
O maior salário é oferecido pelo concurso para Procurador no Ministério Público do Espírito Santo (MP ES) e pelo TRF 6 (Juiz Federal Substituto), com remuneração de R$ 37.765,55. O segundo maior salário é do concurso da PGE Mato Grosso (Procurador do Estado), que paga R$ 37.745,52.
O concurso com maior número de oportunidades é o do Degase RJ, com 564 vagas imediatas + 2.445 para cadastro de reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários entre R$ 3.634,25 e R$ 4.441,89.
Na Bahia, o Ministério Público (MP-BA) abriu edital para Promotor de Justiça Substituto, com 20 vagas e salário de até R$ 31.975,77. As inscrições vão até 18 de setembro de 2025.
1. TRF 6 – Juiz Federal Substituto
Remuneração: R$ 37.765,55
Situação: Edital publicado
Cargo: Juiz Federal Substituto
Escolaridade: Nível superior (Direito) + 3 anos de atividade jurídica
Vagas: 28 vagas imediatas + cadastro de reserva
Inscrições: de 01/09/2025 a 02/10/2025
Taxa de inscrição: R$ 377,00
Prova objetiva: prevista para 23/11/2025
Organizadora: FGV
2. MP ES – Promotor de Justiça Substituto
Remuneração: R$ 37.765,55
Situação: Edital publicado
Cargo: Promotor de Justiça Substituto
Escolaridade: Bacharel em Direito + 3 anos de atividade jurídica
3. PGE MT – Procurador do Estado
Remuneração: R$ 37.745,52
Situação: Edital publicado
Cargo: Procurador do Estado
Escolaridade: Nível superior (Direito)
4. PGE TO – Procurador
Remuneração: R$ 36.882,86
Situação: Edital publicado
Cargo: Procurador
Escolaridade: Nível superior (Direito)
5. TJ MS – Juiz Substituto
Remuneração: R$ 32.289,54
Situação: Edital publicado
Cargo: Juiz Substituto
Escolaridade: Nível superior (Direito)
6. MP BA – Promotor
Remuneração: R$ 31.975,77
Situação: Edital publicado
Cargo: Promotor de Justiça
Escolaridade: Bacharelado em Direito
Vagas: 20 vagas
Inscrições: até 18/09/2025
7. PGE ES – Procurador
Remuneração: R$ 27.768,62
Situação: Edital publicado
Cargo: Procurador do Estado
Escolaridade: Nível superior (Direito)
8. MP SP – Analista Técnico Científico
Remuneração: R$ 18.705,85
Situação: Edital publicado
Cargo: Analista Técnico Científico
Escolaridade: Nível superior (áreas específicas)
Vagas: 13 vagas
Inscrições: de 02/09 a 07/10/2025
Taxa de inscrição: R$ 197,00
9. MP SP – Analista de Promotoria II
Remuneração: R$ 13.581,75
Situação: Edital publicado
Cargo: Analista de Promotoria II
Escolaridade: Nível superior
Vagas: 15 vagas + cadastro de reserva
Inscrições: de 14/08 a 15/09/2025
Taxa de inscrição: R$ 181,00
10. Universidades Federais (UFLA e Institutos Federais) – Professores
Remuneração: até R$ 13.288,85
Situação: Edital publicado
Cargo: Professor
Escolaridade: Nível superior (graduação + titulação conforme a área)
Vagas: Ex.: UFLA com 34 vagas
Inscrições: de 11/08 a 12/09/2025
Taxa de inscrição: de R$ 120 a R$ 200