EMPREGO

Concursos públicos têm mais de 4,5 mil vagas com salários de até R$ 37,7 mil

Há cargos para nível médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11:30

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

Diversos órgãos públicos em todo o país estão com editais abertos oferecendo mais de 4.500 oportunidades entre vagas imediatas e cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 37.765,55. Há chances em áreas como segurança pública, educação, saúde, jurídica, tribunais, gestão pública e fiscal. As exigências variam entre níveis médio, técnico e superior.

O maior salário é oferecido pelo concurso para Procurador no Ministério Público do Espírito Santo (MP ES) e pelo TRF 6 (Juiz Federal Substituto), com remuneração de R$ 37.765,55. O segundo maior salário é do concurso da PGE Mato Grosso (Procurador do Estado), que paga R$ 37.745,52.

O concurso com maior número de oportunidades é o do Degase RJ, com 564 vagas imediatas + 2.445 para cadastro de reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários entre R$ 3.634,25 e R$ 4.441,89.

Edital do Governo do Rio 1 de 5

Na Bahia, o Ministério Público (MP-BA) abriu edital para Promotor de Justiça Substituto, com 20 vagas e salário de até R$ 31.975,77. As inscrições vão até 18 de setembro de 2025.

Saiba mais informações sobre o cargo e o cronograma do concurso 1 de 6

Confira os 10 concursos com os maiores salários:

1. TRF 6 – Juiz Federal Substituto

Remuneração: R$ 37.765,55

Situação: Edital publicado

Cargo: Juiz Federal Substituto

Escolaridade: Nível superior (Direito) + 3 anos de atividade jurídica

Vagas: 28 vagas imediatas + cadastro de reserva

Inscrições: de 01/09/2025 a 02/10/2025

Taxa de inscrição: R$ 377,00

Prova objetiva: prevista para 23/11/2025

Organizadora: FGV

2. MP ES – Promotor de Justiça Substituto

Remuneração: R$ 37.765,55

Situação: Edital publicado

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

Escolaridade: Bacharel em Direito + 3 anos de atividade jurídica

3. PGE MT – Procurador do Estado

Remuneração: R$ 37.745,52

Situação: Edital publicado

Cargo: Procurador do Estado

Escolaridade: Nível superior (Direito)

4. PGE TO – Procurador

Remuneração: R$ 36.882,86

Situação: Edital publicado

Cargo: Procurador

Escolaridade: Nível superior (Direito)

5. TJ MS – Juiz Substituto

Remuneração: R$ 32.289,54

Situação: Edital publicado

Cargo: Juiz Substituto

Escolaridade: Nível superior (Direito)

6. MP BA – Promotor

Remuneração: R$ 31.975,77

Situação: Edital publicado

Cargo: Promotor de Justiça

Escolaridade: Bacharelado em Direito

Vagas: 20 vagas

Inscrições: até 18/09/2025

7. PGE ES – Procurador

Remuneração: R$ 27.768,62

Situação: Edital publicado

Cargo: Procurador do Estado

Escolaridade: Nível superior (Direito)

8. MP SP – Analista Técnico Científico

Remuneração: R$ 18.705,85

Situação: Edital publicado

Cargo: Analista Técnico Científico

Escolaridade: Nível superior (áreas específicas)

Vagas: 13 vagas

Inscrições: de 02/09 a 07/10/2025

Taxa de inscrição: R$ 197,00

9. MP SP – Analista de Promotoria II

Remuneração: R$ 13.581,75

Situação: Edital publicado

Cargo: Analista de Promotoria II

Escolaridade: Nível superior

Vagas: 15 vagas + cadastro de reserva

Inscrições: de 14/08 a 15/09/2025

Taxa de inscrição: R$ 181,00

10. Universidades Federais (UFLA e Institutos Federais) – Professores

Remuneração: até R$ 13.288,85

Situação: Edital publicado

Cargo: Professor

Escolaridade: Nível superior (graduação + titulação conforme a área)

Vagas: Ex.: UFLA com 34 vagas

Inscrições: de 11/08 a 12/09/2025