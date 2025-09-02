Acesse sua conta
Nova regra para tirar visto dos Estados Unidos passa a valer nesta terça (2)

Mudança é para quem solicita vistos de não imigração, como o de turismo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:16

Visto dos Estados Unidos
Visto dos Estados Unidos Crédito: David Franklin/Freepik

O processo para solicitar um visto dos Estados Unidos vai ficar mais burocrático a partir desta terça-feira (2). É que o governo americano vai passar a exigir a entrevista consular para candidatos a vistos de não imigração, que antes eram dispensados.

Os vistos de não imigração são aqueles emitidos para estrangeiros que querem entrar no país de forma temporária para fins como turismo, negócios e estudo, por exemplo.

Mas, o que muda?

Anteriormente, pessoas com idades abaixo de 14 anos e acima de 79 anos não eram obrigadas a passar pela conversa com o oficial consular. Essas faixas etárias tinham apenas que entregar o formulário e documentos para avaliação.

No entanto, agora esses duas categorias também serão obrigadas a enfrentar a as entrevistas presenciais paras conseguir o visto.

Isso vale para cidadãos de todos os países, inclusive o Brasil.

Por que mudou?

A gestão do presidente Donald Trump tem reforçar as políticas anti-imigração, incluindo a restrição de acesso ao país por turistas estrangeiros.

Em julho, o Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um megapacote tributário e orçamentário chamado “One Big Beautiful Bill” que, entre outras coisas, aumenta os recursos voltados ao controle da imigração e inclui uma taxa extra de 250 dólares, o que equivale a R$ 1.390, para emissão dos vistos.

Apesar de o pacote legislativo já ter sido sancionado por Donald Trump, ainda não há previsão para a data de implemetação do novo tributo.

Há alguma exceção para a entrevista presencial?

Há sim. Em alguns casos, os candidatos podem ser dispensados da conversa com o oficial consular. São eles:

  • Solicitantes de vistos diplomáticos ou oficiais;

  • Candidatos aos vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1, usados por militares, organismos internacionais e representantes oficiais;

  • Quem for renovar um visto B-1, B-2 ou B-1/B-2 (turismo e negócios) que ainda esteja válido ou tenha expirado há menos de 12 meses, desde que o solicitante tivesse ao menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.

Para ter direito à isenção, o candidato ainda precisa aplicar no país de nacionalidade ou residência, não ter tido um visto recusado anteriormente (a menos que a recusa tenha sido superada ou dispensada) e não apresentar inelegibilidade aparente.

Ainda assim, a entrevista pode ser solicitada a qualquer momento pelo consulado, mesmo para quem se enquadra nas exceções.

