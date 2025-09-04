Acesse sua conta
Concursos na Bahia oferecem 637 vagas e salários de até R$ 31 mil; veja editais

Maior remuneração é ofertada por processo do MP-BA

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 08:01

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

Concursos públicos na Bahia estão com 637 vagas abertas para cargos de nível fundamental, médio e superior e salários que chegam a R$ 31 mil. 

O maior salário, de R$ 31 mil, é ofertado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que anunciou 20 vagas para contratação de Promotor de Justiça substituto. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. 

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 340,00. O concurso tem validade de dois anos, contados da data de sua homologação, prazo este que pode ser estendido por igual período, a critério da Administração.

Saiba mais informações sobre o cargo e o cronograma do concurso

Veja mais detalhes sobre a vaga
Veja o cronograma completo do concurso
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
Veja o cronograma completo do concurso por Reprodução
1 de 6
Veja mais detalhes sobre a vaga por Reprodução

Já o certame que oferece o maior número de vagas é da Prefeitura de Santanópolis, no Centro-Norte baiano, com 250 oportunidades para 46 cargos diferentes. As inscrições vão até o dia 9 de setembro. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 4,3 mil. 

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso, o Instituto de Serviços Educacionais (Iset), e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido. A gestão ainda está com outro processo, de seis vagas e salários de até R$ 3 mil, aberto. 

Veja vagas e salários do concurso de Santanópolis

Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução
1 de 7
Veja vagas para níveis fundamental, médio e superior por Reprodução

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) também anunciou um processo seletivo com 199 vagas para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem efetuar as inscrições até 9 de setembro de 2025, exclusivamente via internet, com taxa no valor de R$ 41 a R$ 58.

Os profissionais admitidos terão carga horária de 12 a 40 horas semanais, com salários de R$ 1.219,04 a R$ 6.697,16. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e avaliação de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Veja detalhes das vagas (Hemoba)

Veja detalhes das vagas - Hemoba
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução
1 de 8
Veja detalhes das vagas - Hemoba por Reprodução

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também está com vagas abertas para contratação de profissionais para a Bahia. São duas vagas com contratação temporária no cargo de Agente Ambiental para a base do Centro TAMAR, em Caravelas, no Sul da Bahia.

Os cargos requerem formação de nível fundamental completo ou incompleto. As inscrições serão abertas no dia 8 de setembro e seguem até 12 de setembro. A inscrição no processo seletivo simplificado não possui cobrança de taxa de inscrição. A candidatura deve ser feita presencialmente, na rua Getúlio Vargas nº 326, Ponta de Areia - Caravelas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: centrotamarcaravelas@icmbio.gov.br. A inscrição consiste no envio ou apresentação da ficha de inscrição e da documentação comprobatória.

Veja vagas e seus respectivos salários

Veja vagas do processo seletivo
Veja vagas do processo seletivo por Reprodução/ICMBio
Centro TAMAR em Caravelas, na Bahia
1 de 3
Veja vagas do processo seletivo por Reprodução/ICMBio

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, está com 160 vagas abertas e salários de até R$ 4,2 mil. Os interessados poderão se inscrever até 10 de setembro. Para acessar o edital, clique aqui

