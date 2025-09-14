VIOLÊNCIA

Após ser sequestrada, professora é encontrada morta dentro do próprio carro

Causa da morte ainda não foi identificada

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 14:39

Rosineide da Silva Pereira, de 41 anos Crédito: Reprodução

O corpo de uma mulher de 41 anos foi encontrado dentro de um veículo, em uma região de mata na cidade de São José do Rio Claro, no interior de Mato Grosso. Ela havia sido vítima de um sequestro na última quinta-feira (11), mas ainda não há indícios sobre a autoria ou motivação do crime.

A vítima foi identificada como a professora Rosineide da Silva Pereira, que trabalhava em uma escola da rede municipal de ensino de São José do Rio Claro, segundo informações do portal G1.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança, na quinta-feira (11), mostra o momento em que dois homens em uma motocicleta interceptam o carro da professora. Poucos minutos depois, o veículo é levado junto com a vítima. Toda a ação durou menos de três minutos.

De acordo com a cunhada de Rosineide, ela era viúva e morava sozinha. A busca começou quando a professora parou de responder às mensagens da cunhada, com quem costumava conversar diariamente.

O delegado responsável pela investigação, Arnon Osny Mendes, descartou a hipótese de envolvimento com o tráfico de drogas na região e afirmou que o laudo pericial deve esclarecer as circunstâncias do crime.

“Ainda não temos como precisar a causa da morte, em razão do estado em que o corpo foi encontrado. No momento, só temos suposições de praxe policial, mas preferimos aguardar o laudo de necropsia para uma conclusão técnica”, disse ao G1.