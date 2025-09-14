Suspeito de liderar quadrilha que sequestrava motoristas, 'Diabo Loiro' é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 14 de setembro de 2025 às 16:58
A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de liderar uma quadrilha especializado em roubos e sequestros de motoristas e usuários de carros por aplicativo, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Conhecido como “Diabo Loiro”, o homem foi preso durante operação deflagrada nessa sexta-feira (12), após meses de investigação. Segundo a polícia, havia dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito.
“As investigações apontam que o grupo atua com extrema violência, sequestra vítimas para extorqui-las e utiliza os veículos subtraídos para realizar arrastões em áreas de grande fluxo de pessoas, subtraindo bens. O bando também está envolvido em crimes de estelionato”, informou o 1º DP de Itaquaquecetuba.