BRASIL

Suspeito de liderar quadrilha que sequestrava motoristas, 'Diabo Loiro' é preso

Suspeito foi encontrado pela polícia escondido na casa da namorada, na Grande São Paulo, após meses de investigação

Metrópoles

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 16:58

Lucas Santos Miranda, mais conhecido como Diabo Loiro Crédito: Reprodução/Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes/1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba

A Polícia Civil de São Paulo prendeu o suspeito de liderar uma quadrilha especializado em roubos e sequestros de motoristas e usuários de carros por aplicativo, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Conhecido como “Diabo Loiro”, o homem foi preso durante operação deflagrada nessa sexta-feira (12), após meses de investigação. Segundo a polícia, havia dois mandados de prisão em aberto contra o suspeito.