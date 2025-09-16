DE GRAÇA

Evento gratuito em Salvador oferece consultorias, serviços e feira de empreendedores

Promovida pela prefeitura, ação acontece na Ferreira Costa dos Barris

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:52

Evento será na Ferreira Costa dos Barris Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), promove de 18 a 20 de setembro o projeto Empreender para Transformar, em parceria com a Ferreira Costa, o Banco do Nordeste e o Instituto ACM. A iniciativa será realizada na loja Ferreira Costa do bairro dos Barris e tem como objetivo estimular o empreendedorismo local, oferecendo capacitação e oportunidades de negócio. O evento é aberto ao público e gratuito.

Durante os três dias de programação, microempreendedores individuais (MEIs) e interessados em abrir um negócio terão acesso a consultorias, serviços gratuitos, oficinas de qualificação e condições especiais de crédito.

Entre as atividades previstas, estão a Feira de Empreendedores, organizada pela Feira da Sé e com participação do Cria da Bahia e da Startei, além do SAC do Empreendedor, que disponibilizará formalização, baixa, regularização e emissão de CNPJ. Também haverá consultoria contábil e jurídica gratuitas, criação de logomarcas, mentorias de gestão, workshops promovidos por empresas juniores da Escola de Administração e parceiros como o Sebrae.

O Banco do Nordeste participará oferecendo linhas de crédito voltadas à abertura ou expansão de negócios. Já a rede de parceiros contará com a presença da Codecom e de outros agentes estratégicos para ampliar conexões entre empreendedores e potenciais clientes.

SERVIÇO

? Local: Ferreira Costa – Barris

? Data: 18 a 20 de setembro