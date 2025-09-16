TRÁFICO

Adolescente é detida com 4,5 kg de cocaína em travesseiro em ônibus na Bahia

Coletivo fazia a linha São Paulo x Ceará

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:53

PRF apreende 4,5 kg de cocaína em travesseiros e almofadas na BR-116, em Vitória da Conquista (BA) Crédito: Divulgação PRF

Uma adolescente foi detida com cerca de 4,5 kg de substância análoga à cocaína em um travesseiro durante uma viagem de ônibus na Bahia. O flagrante ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no km 830 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

A droga estava escondida no enchimento de dois travesseiros e duas almofadas de pescoço que eram utilizadas por uma passageira de 31 anos e por uma adolescente. O material ilícito foi descoberto durante a abordagem a um ônibus que fazia a linha São Paulo x Ceará.

A adolescente declarou que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte da droga. Já a passageira informou desconhecer a presença da substância nos objetos que portava.