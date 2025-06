SAÚDE

Especialistas dão dicas de como escapar de queimaduras nas festas juninas

Lesões mais comuns afetam mãos, rosto e braços; confira o que fazer e como se prevenir

Tharsila Prates

Publicado em 9 de junho de 2025 às 23:10

Especialistas alertam para os riscos de queimaduras Crédito: Arquivo/ CORREIO

Durante as festas juninas, a alegria das fogueiras e dos fogos de artifício pode rapidamente se transformar em tragédia. Nesse período, o uso inadequado de artefatos pirotécnicos e a proximidade imprudente de fogueiras são fatores frequentes nos atendimentos médicos por queimaduras. As lesões mais comuns afetam mãos, rosto e braços, exigindo, muitas vezes, tratamento especializado. >

O cirurgião plástico Carlos Briglia, especialista em queimaduras do Hospital Mater Dei Salvador (HMDS), reforça a importância da prevenção. “A maioria dos acidentes com fogos de artifício ocorre por descuido ou desconhecimento das medidas de segurança. É fundamental seguir as instruções dos fabricantes e manter uma distância segura das explosões”, alerta ele.>

Segundo o coordenador do Centro de Cuidado de Feridas do Hospital Mater Dei Emec (HMDE), Gustavo Matos, a atenção médica deve ser imediata mesmo em casos aparentemente simples. “Queimaduras, mesmo que pareçam leves, podem evoluir para quadros mais graves se não forem tratadas adequadamente. O atendimento especializado é essencial para evitar complicações”, pontua.>

Ele explica que o tratamento de queimaduras varia conforme o grau da lesão e pode incluir desde curativos especiais e medicamentos para controle da dor e prevenção de infecções até intervenções cirúrgicas complexas, como enxertos de pele. “Além do tratamento clínico, o acompanhamento psicológico e a fisioterapia também são fundamentais no processo de recuperação, especialmente em casos de queimaduras profundas ou com impacto estético significativo”, ressalta Matos.>

O médico Gustavo Matos Crédito: Divulgação

Com o clima festivo, é comum que cuidados básicos sejam negligenciados. O uso de líquidos inflamáveis, como álcool e gasolina, para acender fogueiras representa risco elevado de acidentes graves e deve ser totalmente evitado. “Já atendemos casos de queimaduras de segundo e terceiro graus causadas por explosões no momento em que a pessoa tentou reacender uma fogueira com álcool. É um risco desnecessário”, alerta Matos.>

Outras situações perigosas incluem armazenar fogos de artifício em locais quentes, deixá-los ao alcance de crianças ou manuseá-los sem supervisão de um adulto. Crianças jamais devem manipular fogos, mesmo os considerados ‘inofensivos’, como traques e estalinhos, pois o contato direto com a pele pode causar queimaduras sérias.>

Para prevenir acidentes, algumas recomendações práticas incluem:>

- Montar fogueiras longe de fiações elétricas, galhos ou telhados;>

- Acender os fogos em áreas abertas, seguindo as instruções do fabricante;>

- Manter baldes com água ou extintores por perto;>

- Usar luvas e óculos de proteção sempre que possível;>

- Nunca tentar reacender fogos que falharam na primeira tentativa.>

Em caso de queimadura, a orientação é resfriar a área afetada com água corrente em temperatura ambiente por cerca de dez minutos e procurar atendimento médico. “É muito comum as pessoas aplicarem pasta de dente, manteiga, pó de café ou farinha na pele queimada. Essas receitas caseiras não só não ajudam, como podem piorar o quadro e dificultar o tratamento”, explica Matos.>